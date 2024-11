Il Russoli inaugura le aule dentro la Città del Teatro

Il liceo artistico Russoli, sezione di Cascina cambia sede e domani alle 11 inaugura le nuove aule messe a disposizione negli spazi della Città del Teatro, in via Lea Garofalo (traversa di Via Tosco- Romagnola), visto che la sede storica sarà oggetto di importanti e non più rimandabili lavori di ristrutturazione. Al taglio del nastro delle nuove aule interverranno autorità locali quali il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori, il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, il sindaco di Cascina Michelangelo Betti, il dirigente dell’ufficio scolastico provinciale Andrea Simonetti, l’assessore all’edilizia scolastica della Provincia di Pisa Cristina Bibolotti e il presidente della Città del Teatro Pier Paolo Tognocchi; oltre ai tecnici della Provincia di Pisa, del Comune di Cascina e della ditta esecutrice dei lavori. All’evento prenderanno parte le classi del triennio che provvederanno ad accompagnare gli ospiti nella visita dei locali illustrando le attività didattiche che vengono svolte nelle aule e nei laboratori. Nel corridoio del piano terra gli ospiti potranno ammirare una mostra permanente di riproduzioni di opere di Guido Crepax realizzate, nella metà degli anni ’90, da alcuni studenti della nostra scuola sotto la guida dei docenti di discipline pittoriche progettate per il Foyer del Teatro Politeama. A conclusione della cerimonia di inaugurazione un gruppo di studenti si esibiranno una performance musicale.

Il programma prevede alle 11 l’accoglienza e saluti istituzionali poi la visita guidata ai nuovi locali e a seguire lo spettacolo musicale degli studenti e studentesse, mentre dalle 15 è previsto l’Open Day per gli studenti delle scuole medie.

"Sarà un’occasione speciale – dichiara agli organi di stampa la dirigente del Russoli, Gaetana Zobel - per celebrare questo importante traguardo e per scoprire insieme i nuovi spazi che ospitano la nostra comunità scolastica. Siamo entusiasti di condividere anche con Voi questo momento speciale e Vi invitiamo a partecipare numerosi. L’inaugurazione rappresenta non solo una nuova fase per il Liceo Artistico Franco Russoli, ma anche un’opportunità per rafforzare i legami tra scuola, famiglie ed enti locali. Confidiamo nella Vostra presenza per rendere questo evento ancora più significativo".