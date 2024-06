“Il rosso è giallo”: torna il Pisa Chinese Film Festival al parco delle Concette

Pisa, 18 giugno 2024 – Per la prima volta dalla sua creazione, il Pisa Chinese Film Festival – 13° edizione - è stato interamente realizzato in collaborazione con il Far East Film Festival di Udine e il Cinema Arsenale di Pisa, con la ‘regia’ dell’Istituto Confucio di Pisa. Da una parte una vera e propria istituzione del cinema asiatico in Italia, giunta alla 26° edizione, dall’altra lo storico partner di un progetto che sempre più si sta evolvendo dalla sua natura di rassegna cinematografica per candidarsi a laboratorio di inediti e prime visioni provenienti dallo sconfinato mondo della cinematografia cinese.

Il Pisa Chinese Film Festival 2024 sarà l’evento inaugurale della stagione estiva del Cinema Arsenale al Parco delle Concette. Le proiezioni previste per le quattro serate del Festival daranno infatti il via al tradizionale cartellone del cinema all’aperto.

Durante la seconda serata del festival (25 giugno, a partire dalle 21:30), la Cina sarà fisicamente presente con ben cinque titoli inediti in Italia, scritti, diretti e prodotti da autori emergenti del panorama cinese. Si tratta di esponenti della blasonata Meishi Film Academy (Chongqing University), diretta dall’attore Zhang Guoli, interprete, tra i numerosi film, nell’ultimo Under the light di Zhang Yimou, che della Meishi Film Academy è visiting professor.

È la prima volta che una produzione made in China si affaccia in modo così concreto nelle serate del Pisa Chinese Film Festival. Oltre ai titoli citati, lo stesso Zhang Guoli porterà un suo personale saluto al pubblico, insieme ad alcuni autori a loro volta ospiti della rassegna. L’edizione 2024 prosegue nella definizione di un nuovo filone di ricerca, riassunto nel titolo stesso della rassegna: Il Rosso è Giallo. Thriller, Neo-nor, Poliziesco secondo il cinema cinese.

Dopo il felice esperimento del 2023 con il genere fantascientifico, i titoli proposti dal Pisa Chinese Film Festival 2024, infatti, hanno come elemento in comune l’appartenenza al grande contenitore di storie e di stili che in occidente definiamo, con declinazioni variabili, thriller, polar, noir, giallo, poliziesco, e molte altre ancora. Una specificità di genere che il cinema cinese dell’ultimo mezzo secolo ha inizialmente elaborato nella fucina di Hong Kong, per poi assimilarla anche nella produzione continentale, passando dai prodotti di ampio consumo ai raffinati lavori di maestri come Zhang Yimou, Jia Zhangke, Diao Yinan, solo per citare alcuni tra i più noti.

Tradizionalmente il genere poliziesco – al di là delle sue innumerevoli varianti – si presta come scenario esemplare delle contraddizioni, dei profondi timori, delle aspettative che attraversano il pubblico cinese. La condizione urbana, le ingiustizie sociali, il contrasto manicheo tra ciò che la morale comune percepisce come ‘bene’ e quello che invece condanna come ‘male’, trovano nelle pellicole d’ispirazione poliziesca, nelle loro storie al limite, uno spazio d’elezione. Per questo si tratta spesso di film contraddistinti da un importante successo commerciale, oltre che di fondamentali documenti per comprendere alcune caratteristiche della società cinese contemporanea. Le proiezioni sono tutte a ingresso gratuito, in lingua originale con sottotitoli in italiano e si terranno all’aperto presso l’Arena Estiva Parco delle Concette, nella suggestiva cornice delle mura storiche. Le presentazioni e le attività culturali connesse al festival si terranno presso la Sala Sammartino del Cinema Arsenale, nel cuore della città e del Giugno Pisano. L’ingresso degli spettatori è garantito fino a esaurimento dei posti a disposizione. In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso il Cinema Arsenale di Pisa.

Il manifesto dell’edizione 2024 è nuovamente firmato da Francesco Guarnaccia. Classe 1994, Francesco Guarnaccia è fumettista e illustratore. Fa parte del collettivo Mammaiuto, con cui ha pubblicato ‘From Here To Eternity’. Sue recenti uscite sono ‘Iperurania’ e ‘Party Hard’. È vincitore di prestigiosi premi (Gran Guinigi, Micheluzzi, Bartoli) e pubblica con Feltrinelli, Bao, De Agostini, BeccoGiallo, Shockdom, Rizzoli, “Linus”, “Internazionale”, “Smemoranda” e molte realtà dell’autoproduzione italiana.