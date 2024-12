Il ritorno di Leonardo. Pieraccioni al Cineplex per incontrare i fans del suo film di Natale

Battute, risate e qualche… dietro le quinte! L’attore fiorentino Leonardo Pieraccioni lunedì pomeriggio 30 dicembre fa tappa al Cineplex di Pontedera per incontrare il pubblico in sala e parlare del suo ultimo film, Io e te dobbiamo parlare, uscito la scorsa settimana. Pieraccioni arriverà al Cineplex intorno alle 17.30, si fermerà per qualche scatto veloce con i fan per poi lanciarsi nella sala 1 dove è in proiezione il film delle 17.30. Poi andrà nella sala 7 dove è in programma il film delle 17.45. I biglietti per queste due sale stanno andando esaurendosi ma ce ne sono ancora, si possono comprare sia online che al box office del cinema. In caso anche la sala 7 dovesse andare sold-out verrà aperta anche un’altra sala, proprio come accaduto a gennaio scorso, quando Pieraccioni venne a Pontedera per il lancio di Pare parecchio Parigi.

Questa volta presenterà invece Io e te dobbiamo parlare, film commedia scritto, diretto e interpretato da Alessandro Siani, con il quale Pieraccioni già da settimane sta girando l’Italia per la promozione del film. Antonio è Siani e Pieraccioni è Pieraldo, due poliziotti che condividono molte cose. Una donna in comune, una figlia a metà e una volante per due. Antonio e Pieraldo condividono molte cose: una carriera non sempre luminosa, un sodalizio non sempre sodale, un legame di lungo corso ma un po’ ammaccato - due esistenze apparentemente troppo tranquille per due agenti di polizia che il destino ha voluto sapientemente intrecciare. Decisamente, il pericolo non era il loro mestiere… fino a quando, incredibilmente, non dovranno affrontare un vero crimine, un caso molto intricato e rischioso che, fra sfide contro il tempo e colpi di scena, cambierà la loro vita per sempre. Una coppia sorprendente, due perfetti sparring partner per una commedia all’ultimo respiro.

Nel film ci sono anche Francesca Chillemi, Gea Dell’Orto e Brenda Londigiani. C’è curiosità di conoscere anche i retroscena del film, alcuni aneddoti che Pieraccioni racconterà ai fan ai quali si concederà anche per qualche selfie di rito. E rispetto allo scorso anno è prevista una sosta più lunga dell’attore toscano.

Luca Bongianni