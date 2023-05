Il ritorno dello jedi Star Wars invade il centro di Pisa

È l’ora del ritorno dei Jedi. Non al cinema, ma in un set del tutto singolare. A Pisa, dopo il grande successo della prima edizione, sabato 6 e domenica 7 maggio si riaccendono i riflettori di "Star Event", ispirato alla leggendaria saga "Star Wars" di George Lucas. Una due giorni stellare che si snoderà tra piazza XX Settembre, Logge di Banchi e Ponte di Mezzo e che regalerà a tutti gli appassionati di Guerre Stellari, sia grandi che piccini, un fine settimana ricco di esibizioni dal vivo, combattimenti coreografici, parate in costume, momenti di incontro con i personaggi iconici della saga e laboratori stellari. Momento clou di questa edizione sarà la spettacolare battaglia Jedi contro Sith sul Ponte di Mezzo sabato sera alle 21.30 dove chiunque in possesso delle iconiche spade laser lightsaber potrà partecipare ad uno scontro coreografico accompagnato da musiche e sottofondi d’effetto. "Star Event" è stato organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa in collaborazione con Collego ed EmPisa, Comune di Pisa e PisaMo, con la compartecipazione di Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa e il contributo della scuola di danza Elsa Ghezzi e Royal Victoria Hotel. Dalle 10 di sabato il centro di Pisa sarà il set di una miriade di iniziative tra cui l’esposizione Lego Star Wars dedicata interamente alla saga di The Mandalorian con ricostruzioni in scala reale e diorami della serie The Book of Boba Fett, le ricostruzioni di scenografie e oggetti di scena, una scuola Padwan per trasformare i più piccoli in veri e propri cavalieri Jedi, una speciale coreografia a tema a cura della scuola di danza Ghezzi e i laboratori stellari gratuiti e dedicati ai più piccoli (bambini dai 5 ai 12 anni), i quali potranno trasformarsi in un personaggio di Star Wars creando una maschera e una spada laser. Imperdibile la parata in costume, con oltre cento figuranti, che si svolgerà sabato e domenica alle 17.30 con partenza da piazza Vittorio Emanuele II e che attraverserà Corso Italia e Ponte di Mezzo arrivando fino a Borgo Largo. "Si tratta di una grande opportunità per Pisa di attrarre non solo un pubblico di famiglie, ma anche di appassionati come dimostrato dalla precedente edizione che ha richiamato persone sia dalla Toscana che da altre regioni", spiega il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli. "E’ una manifestazione in forte espansione - conclude l’assessore al Commercio e al Turismo, Paolo Pesciatini - e che auspichiamo possa proseguire nel tempo diventando un appuntamento fisso e di ritrovo a livello nazionale per tutti i fan". Tutti i laboratori dovranno essere prenotati direttamente sul posto. Per consultare il programma completo: https:www.empisa.iteventieventi-2023star-event-2023

Ilaria Vallerini