Il ritorno della tradizione. La sagra della castagna raggiunge la 39° edizione

Torna la Sagra della Castagna di Calci, giunta alla 39ª edizione. Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 si rinnova l’appuntamento con il tradizionale evento. Gli spazi gastronomici saranno allestiti nel Parco Sandro Pertini, dove sarà possibile gustare frittelle dolci, necci con la ricotta, castagnaccio, castagne arrostite e i tipici “bartalucci“.

"La Sagra della Castagna è ormai la manifestazione più longeva del nostro territorio. Fa parte della storia della Valgraziosa – commenta il sindaco Massimiliano Ghimenti –. Come primo cittadino, a nome di tutta la comunità, esprimo la più sincera gratitudine al comitato organizzatore e a ogni singolo volontario e volontaria, con un pensiero particolare a chi non è più con noi". A rendere ancora più piacevole la festa ci saranno musica dal vivo, giochi e animazioni per grandi e piccini, oltre alla mostra mercato di artigianato (solo domenica 20 ottobre).

Non mancheranno poi due iniziative collaterali di grande interesse: la tavola rotonda “Il castagno e la castagna“ e la campagna nazionale “Io non rischio“, dedicata alla diffusione della cultura della prevenzione e delle buone pratiche di protezione civile. "Nata quasi per gioco nel rione di via Cava Castello – racconta Giuliano Consani, presidente del comitato organizzatore – quando nel 1982 le castagne raccolte dai bambini venivano arrostite e regalate a chi tornava dalla scampagnata sul Monte Serra".

Il programma della Sagra prevede l’apertura degli stand gastronomici alle 15 di sabato, accompagnata dalla musica dal vivo di Dj Angelo & Maestra Chiara Buono, insieme a Carlo Caputo. In serata, la tradizionale “cena alla bòna“ con menù fisso. Domenica l’apertura degli stand è prevista per le 14.30, con musica dal vivo dei gruppi Synapses e Kicks.

Enrico Mattia Del Punta