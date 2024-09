Il ricchissimo Settembre di Vicopisano

Comincia domani, col concerto gratuito del rapper americano Oddisee alle 21.30 nella piazza di Palazzo Pretorio, la sesta edizione del festival "Le parole contano", che proseguirà il 13 col giornalista Marco Bucciantini (foto) e il 19 con lo scrittore e viaggiatore Gianluca Gotto. Dopo i 14.000 visitatori arrivati per la festa medievale le iniziative a Vicopisano continueranno fino ad ottobre. "Segnaliamo, ma sui nostri canali ci sarà ampio spazio per ogni appuntamento, l’inaugurazione, gratis su prenotazione, del frantoio del Monte Pisano a Caprona per la giornata del 7 settembre.

Tornano, domenica, il mercatino del collezionismo dell’antiquariato e degli hobbisti. Varie anche le iniziative per bambini e bambine come ’Caveland’ e le letture pubbliche in biblioteca per i più piccoli". Non mancheranno neanche le sagre e settembre si concluderà con "Puliamo il mondo, puliamo il monte", la storica marcia podistica "Da qui a lassù" organizzata a Caprona dalla Podistica Ulivetese, e con l’inaugurazione del grande parco pubblico, il 28 settembre, nel cuore di Uliveto Terme.