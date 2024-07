"Il recupero del passato ci traguarderà nel futuro"

"Il recupero del passato e del nostro grande patrimonio storico artistico è una parte importante dell’impegno di questa amministrazione, ma la nostra azione ha lo sguardo rivolto al futuro, per traguardare Pisa tra le città europee più moderne". Il sindaco Michele Conti è l’ospite di stasera de "La Pisa di Michele Conti", la puntata de "La Pisaniana" in onda alle 21 su 50Canale. La trasmissione ideata e prodotta da Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei e curata dalla giornalista Carlotta Romualdi, che ha incontrato il primo cittadino insieme al vicesindaco Raffaele Latrofa e all’assessore al turismo, Paolo Pesciatini in occasione della recente inaugurazione del Bastione del Parlascio. Interverranno anche Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, il soprintendente Massimo Tesi, Massimo Dadà presidente del Sistema Musei Lungarni, Valter Tamburini presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord Ovest, Stefano Maestri Accesi presidente di Confcommercio e il rettore dell’Università di Pisa Riccardo Zucchi. Nella consueta rubrica di Teresa Sichetti "Cambio di stagione", sarà ospite Maurizio Vaglini, direttore dell’Accademia di Storia dell’Arte Sanitaria, che racconterà la storia della chiesa del Santo Sepolcro. La Pisaniana si concluderà a tavola, al Ristorante da Nando, in via Contessa Matilde. Sindaco, il Bastione del Parlascio racconta la storia di Pisa.

"Con questo recupero, reso possibile grazie al prezioso contributo della Fondazione Pisa, abbiamo restituito alla città un monumento bellissimo e di grande rilevanza storica, per 8 secoli rimasto quasi sconosciuto. A breve gli spazi interni ospiteranno il museo multimediale sulla storia della città e, avendo acquisito anche i locali dove si trovava il bar a ridosso delle Mura, sarà possibile realizzarvi anche un punto ristoro per la sosta dei turisti. Intanto il Bastione ospita già una mostra, MuraInArt, visitabile fino al prossimo 29 settembre".

Recuperare la storia per parlare di futuro?

"Il nostro modello di sviluppo tiene sullo stesso piano le grandi opere realizzate e cantierizzate in questi anni, penso ai tanti progetti Pnrr che abbiamo aperto (scuole, asili, centro sportivo, piscina, piste ciclabili, parchi urbani, alloggi popolari, percorsi turistici), e il lavoro di cura per i quartieri e il decoro urbano: rifacimenti dei marciapiedi, lastricati in centro storico e asfaltature".

Quali sono gli obiettivi dei prossimi anni?

"Quello principale è la città da 100mila abitanti, da costruire insieme ai pisani come stiamo facendo con le assemblee pubbliche sulla pianificazione urbanistica, con i tanti contributi che il Comune sta ricevendo per la formazione del nuovo Piano operativo comunale. E poi insistiamo con le politiche per una città sempre più verde. In questi anni abbiamo investito risorse per rinnovare e ampliare il patrimonio arboreo, realizzare nuovi parchi, piazze e spazi urbani sul litorale e in città, ma anche le aree attrezzate e e valorizzare il centro storico con le fioriture. Vogliamo contrastare le emissioni inquinanti con il verde e per questo abbiamo messo a dimora centinaia di alberi nei giardini scolastici cittadini".

Gab.Mas.