Il quindicesimo compleanno del gruppo locale di Greenpeace Pisa

Pisa, 15 maggio 2025 - Quindici anni di attivismo, impegno sociale e ambientale, ma anche di soddisfazioni, crescita e condivisione. Il gruppo locale di Greenpeace Pisa celebra il suo 15esimo compleanno con un evento aperto a tutte e tutti, in programma giovedì 22 maggio a partire dalle 19 presso il Caracol Pisa. La serata sarà un’occasione per ripercorrere la storia del gruppo attraverso una mostra fotografica, musica, cibo e la presenza di tante realtà del territorio. Un momento di festa ma anche di riflessione su un percorso collettivo costruito nel tempo grazie alla partecipazione di persone, attivisti e attiviste e comunità che hanno incrociato la strada del gruppo pisano. “In questi 15 anni abbiamo cercato di portare la voce di Greenpeace sul territorio con coraggio e determinazione – si legge nel post ufficiale – (...). Ci teniamo a festeggiare con tutte le persone che ci conoscono, e anche con chi ancora non ci conosce ma vorrebbe”. Un invito a brindare e ballare insieme, nel segno della condivisione e dell’attivismo per la giustizia ambientale e sociale.