Il preside Caruso si dimette da conisigliere comunale: "Scelta per motivi personali"

Il preside Salvatore Caruso, eletto con Pisa al centro, la lista civica ispirata dal sindaco Michele Conti, si è dimesso ieri da consigliere comunale. Dirigente scolastico dell’istituto alberghiero e molto conosciuto in città ha deciso di fare un passo indietro perché "l’impegno politico o si fa per bene oppure è meglio non farlo e io non riuscivo più a conciliare il mio lavoro a scuola con l’esperienza politica, ma desidero ringraziare il sindaco per la fiducia accordatami, tutti coloro che mi hanno dato il loro supporto credendo in me, la lista civica: continuerò a dare il mio contributo da esterno alla lista e a tutta la coalizione".

Nessun dissenso politico con la linea del gruppo e con il centrodestra, ha il dirigente scolastico e coordinatore dei presidi cittadini. "Ho solo fatto una scelta dettata dalla mia vita personale – assicura Caruso – , perché sono abituato a dare il massimo in ogni cosa che faccio e invece ho capito che impegni personali e professionali non mi permettevano di dedicarmi come avrei voluto al ruolo di consigliere comunale". Il posto del dirigente scolastico sarà preso da un altro rappresentante di Pisa al centro.

Il primo dei non eletti è il medico-scrittore, Luca Melani, che si vide ‘soffiare’ lo scranno subito dopo il voto di maggio da Angelo Ciavarrella: entrambi hanno conquistato nelle urne 131 preferenze, ma in consiglio entrò l’ufficiale dell’esercito perché la legge prevede che la scelta dovesse essere fatta, a parità di voti, in ordine alfabetico. Ora Melani, residente in centro storico, potrebbe prendersi il seggio grazie alla rinuncia di Caruso. Di professione è un medico di famiglia con 1800 assistiti e nel tempo libero scrive romanzi: ne ha già pubblicati alcuni. Se anche lui dovesse rinunciare al seggio, il posto toccherebbe ad Amanuel Sikera, dipendente dell’amministrazione tributaria, di origini etiopi e da sempre attento ai temi dell’integrazione e dell’inclusione. La scelta definitiva sarà fatta a stretto giro e comunicata agli uffici comunali nel giro di pochissimi giorni.

Gab. Mas.