Il Presepe vivente. La grande festa

Lunedì 6 gennaio, nei giardini della pieve romanica di San Giovanni Battista in Pugnano (nel comune di San Giuliano Terme), dalle 17 alle 20, l’Unità Pastorale di Quattro Venti invita tutta la cittadinanza a visitare il presepe vivente. Il tutto in collaborazione con la Fondazione Cerratelli. Prenderà parte anche mons. Roberto Filipini, vescovo emerito di Pescia, mentre parteciperanno anche sessanta figuranti con i costumi d’epoca e verranno allestite le capanne per riprodurre i vari mestieri del tempo. Sarà presente un punto ristoro con bevande calde e prodotti tipici della zona. La pieve di Pugnano è in via Statale Abetone 269 (due ampi parcheggi vicino alla chiesa a disposizione dei visitatori).