Il pisano maestro Meozzi ricorda Nilla Pizzi

All’anagrafe il nome di Nilla Pizzi era Adionilla Negrini, nata a Sant’Agata Bolognese (Bologna) il 16 aprile 1919. Già reginetta dei concorsi di bellezza nel 1942 vince, davanti a diecimila partecipanti, un concorso indetto dall’Eiar (la futura Radio televisione italiana) e inizia a esibirsi con l’orchestra Zeme. Poi passa con l’orchestra del maestro Cinico Angelini, al quale si dice sia legata anche sentimentalmente. Vive a Torino, dove è impiegata alla Rai.

Come cantante, risalgono a quel periodo successi spesso di stampa esotiva come "Mama-mama", "Bongo-bongo", "Avanti eindre’". Al neonato festival di Sanremo fu incoronata regina della canzone italiana. Nel 1952 vince il festival di Napoli con "Desiderio e sole". Nella stagione ’58’59 fece alcuni concerti e venne anche a Pisa al teatro "Giuseppe Verdi" con il pianista Giovanni Meozzi. Negli anni ’60 tenne dei concerti in tutta Italia.

Nel 1951 a Sanremo arrivò prima con la canzone "Grazie dei fior". L’anno seguente si classificò prima, seconda e terza, rispettivamente con Vola colomba, Papaveri e papere e Una donna prega

I suoi cantanti preferiti che con lei parteciparono al festival di Sanremo furono: Claudio Villa, Luciano Taioli, il trio Lescano, Flo Sandons, Domenico Modugno, Rita Pavone, Caterina Caselli e anche la sua contendente Tonina Torielli.

Durante la kermesse della canzone italiana, Pisa e il maestro Mezzi (con lei nella foto alcuni anni fa) la ricorda con tanto affetto.