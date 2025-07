Il Pisa sotto le luci della Bundesliga. Le amichevoli deluxe in Germania

di Lorenzo Vero

PISA

Una tournée in Germania per il Pisa. La stagione storica del ritorno in Serie A si aprirà con un appuntamento di alto lignaggio per la società nerazzurra, che disputerà due amichevoli di lusso a inizio agosto, contro due formazioni di Bundesliga. La prima è quella che solletica maggiormente l’animo dei tifosi. Confermate le indiscrezioni uscite nelle scorse settimane, quando su Google Calendar la partita era apparsa, a sorpresa, in programma: il 5 agosto il Pisa sarà l’ospite del Bayer Leverkusen in occasione della presentazione della squadra, campione di Germania due stagioni fa e secondi dietro al Bayern Monaco nello scorso campionato. Alla BayArena, la partita avrà inizio alle 18:00, ma i cancelli si apriranno alle 15:00, per un pre-partita ricco di programmi, la prima uscita della formazione di casa, con il nuovo allenatore dopo l’addio con Xabi Alonso, l’ex Manchester United, l’olandese Erik ten Hag alla guida. Un’amichevole che omaggia le dichiarazioni dell’ex allenatore nerazzurro Inzaghi il quale, come dichiarato proprio dal Leverkusen, dichiarò di ispirarsi alla squadra tedesca nel suo gioco.

Adesso, la possibilità per i nerazzurri (molti dei quali, come Canestrelli, hanno già condiviso l’evento sui propri profili social) guidati da Gilardino di confrontarsi direttamente con una delle realtà più solide e in crescita del calcio europeo. Per quanto riguarda i biglietti, per tutti i tifosi intenzionati a seguire l’amichevole a Leverkusen, la prevendita sarà attiva dalle 12:00 del 9 luglio. Non finisce qui. Tre giorni dopo, venerdì 8 agosto, sempre alle ore 18:00 la formazione di Gilardino scenderà di nuovo in campo in terra tedesca, circa cinquecento kilometri più a sud, ad Augusta. Nella città bavarese il Pisa sarà ospite dell’Augsburg allenato dall’ex attaccante Sandro Wagner, reduce dalla stagione terminata al dodicesimo posto in Bundesliga. La sfida in questione sarà disputata a porte chiuse. Due amichevoli, quelle in Germania, che confermano la crescita da parte della società nerazzurra anche da un punto di vista di brand, che questa estate sarà così esportato al di fuori dei confini nazionali. Già nella scorsa stagione venne svelata la volontà di disputare amichevoli di spessore (si ricordi quella con l’Inter in un’Arena tutta esaurita). La tournée in Germania seguirà dopo nemmeno una settimana la fine del ritiro di Morgex in Valle d’Aosta (che durerà dal 17 al 31 luglio), mentre anticiperà di nove giorni il primo impegno ufficiale del Pisa, in programma la sera del 17 agosto all’Orogel Stadium di Cesena, per la sfida ai romagnoli in Coppa Italia. Una settimana dopo, quindi, avrà inizio la Serie A, con il Pisa che esordirà contro l’Atalanta a Bergamo. Si aspetta un’estate ricca di eventi per la squadra nerazzurra e i suoi tifosi.