Il Pisa allunga: Spezia rimontato dal Mantova, promozione in Serie A più vicina

di Lorenzo VeroPISAIl Pisa allunga nuovamente. Una domenica al cardiopalma, quella vissuta dai tifosi – e dai giocatori – nerazzurri. Lo Spezia si fa clamorosamente rimontare dal Mantova, sciupa un vantaggio di due reti e scivola a sette punti in classifica rispetto alla squadra di Inzaghi. Un pomeriggio che ha dell’incredibile, quello vissuto allo stadio "Martelli": Salvatore Esposito, prima con un assist per Aurelio, poi, poco dopo l’inizio della ripresa, mettendosi in proprio con un tiro da fuori area, porta la squadra di D’Angelo in vantaggio sul 2-0. Un risultato che ha messo l’anima in pace al pubblico nerazzurro, che aveva razionalmente accolto il successo dei liguri.

Al 61’, quindi, la chiave di volta: dopo un controllo al var, l’arbitro Manganiello espelle Bertola. In dieci uomini, lo Spezia accusa il colpo, e il Mantova prende fiducia. A dieci minuti dal termine Maggioni trova la rete che accorcia le distanze. Da qui in avanti, è un assedio, fino al secondo minuto di recupero, con lo stesso giocatore che segna, di testa, la sua seconda rete.

È un fil rouge di gioia, quello che collega l’asse ideale Mantova-Pisa. Sarebbe arrivato anche il terzo gol, annullato a Cella per fuorigioco. Dopo dodici minuti di recupero, arriva il triplice fischio. A questo punto, alla gioia si unisce anche il Sassuolo, aritmeticamente promosso in Serie A dopo questo risultato.

Incolmabili per lo Spezia terzo i sedici punti che lo separano dalla squadra di Grosso, che torna così in massima serie dopo una sola stagione. Tornando ai temi relativi ai nerazzurri, con sette punti di vantaggio e cinque partite rimaste da giocare, è giusto anche iniziare a fare i calcoli riguardo quando quel "sogno diventato obiettivo", così come definito da Inzaghi, che altro non sarebbe che unirsi al Sassuolo in Paradiso, potrebbe arrivare.

Non ci sarebbe cosa più sbagliata per il Pisa che dare tutto per già fatto ("in caso dovesse succedere, riguardare la partita con il Modena" ha redarguito l’allenatore), ma questo la squadra lo sa bene. Noi però dobbiamo fare il nostro mestiere, analizzando i possibili scenari futuri. E, per quanto riguarda l’eventuale promozione, il primo match-point potrebbe essere il 25 aprile contro il Brescia, anche se figlio di una concatenazione di eventi complicato, ipotizzando uno scenario nel quale il Pisa dovesse vincere entrambe le prossime partite e lo Spezia non fare altrettanto.

La domenica, però, ha portato un’altra notizia per il Pisa: il pareggio della Cremonese in casa contro la Juve Stabia per 1-1. I grigiorossi quarti in classifica con questo pareggio vedono i nerazzurri distanti tredici lunghezze, e lunedì saranno ospiti all’Arena per la sfida di cartello della prossima giornata, nella quale i punti in palio non sono macigni, ma inchiostro per scrivere la storia.