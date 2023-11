Il Pesenti rilancia, nuova palestra: "Sarà funzionale ed ecologica"

Una struttura innovativa, ad impatto quasi zero, al servizio del liceo sportivo Antonio Pesenti di Cascina ma anche di tutto il territorio. I lavori sono stati già aggiudicati e finanziati grazie ai fondi Pnrr intercettati dalla Provincia di Pisa, sotto la cui competenza ricade l’istituto superiore. L’importo complessivo dell’investimento ammonta a 3,5 milioni di euro, cifra che comprende i lavori in senso stretto (2,6 milioni) e tutte le altre somme impiegate tra cui le spese tecniche e le varie e complesse indagini effettuate "sul campo" nel periodo di progettazione. Nello specifico: 2,5 milioni provengono da risorse Pnrr mentre per oltre 960mila euro si tratta di una integrazione stanziata direttamente dalla Provincia di Pisa. "L’idea – spiega l’architetto Gabriele Cei, progettista dell’intervento - è quella di creare un edificio costruito principalmente in legno e altri materiali di pregio, rinnovabili e conformi ai criteri ambientali minimi.

Non solo. La nuova costruzione sarà dotata di 175 pannelli fotovoltaici capaci di generare una potenza elettrica di picco di 71,75 kW. L’impianto andrà ad alimentare un riscaldamento di ultima generazione a bassa temperatura, creando i presupposti per un edificio ad impatto quasi zero. Il voluminoso involucro in policarbonato traslucido che corre, sospeso, al primo piano, è ideato per creare uno spazio stimolante e capace di generare energia positiva negli atletistudenti". Uno spazio fondamentale, in grado di offrire un’offerta sportiva ricca e differenziata ai ragazzi, obiettivo che in questi anni è stati possibile garantire solo facendo ricorso a strutture alternative private presenti sul territorio. I lavori sono stati aggiudicati lo scorso 15 settembre (con un ribasso del 16,24%), la conclusione imposta dal bando Pnrr dovrà avvenire entro il 31 marzo 2026 e da cronoprogramma di progetto i lavori avranno durata 450 giorni consecutivi corrispondenti a 15 mesi. Il progetto ha già ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie, tra cui il parere del Coni, della Soprintendenza, dei Vigili del Fuoco, della Usl e degli uffici Arpat. La nuova costruzione verrà realizzata nella area di pertinenza del complesso scolastico dell’istituto Pesenti (scuola che negli ultimi anni ha registrato, tra l’altro, un aumento di iscritti) e avrà una superficie lorda di circa 1.300 metri quadrati. Comprenderà un campo da gioco polivalente di dimensioni regolamentari per la pratica del basket e della pallavolo nonché i relativi servizi, spogliatoi e locali accessori, oltre lo spazio riservato agli spettatori. La struttura, che potrà accogliere contemporaneamente fino a due classi, potrà essere usata anche in orario extrascolastico dalle associazioni sportive.

Francesca Bianchi