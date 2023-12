Il nuovo progetto dei Marylin

I Marylin sono una band pisana, nata dalle ceneri dei Cubirossi e che ora propongono il nuovo progetto musicale che tiene conto del bagaglio di collaborazioni del passato e che prende vita dalla spinta a uscire dagli schemi, sposando la musica suonata e una proposta che guarda all’estero e a un pop rock con influenze soul e linee melodiche non convenzionali. "I nostri testi - spiega Marina Giusti, frontwoman della band composta anche dai fratelli Leoncini, Gianluca, chitarrista e polistrumentista, e il batterista Alessandro - raccontano di disagio generazionale con immagini quotidiane in cui ognuno può rispecchiarsi, storie di vita comune che spronano all’accettazione di se stessi e al cambiamento". I Marylin si avvalgono dell’esperienza nel mercato discografico di Stefano Francesconi, che ha visto in loro la scintilla. "I Marylin - afferma il discografico - sono energia pura che trova nella dimensione live il terreno fertile per esprimersi al meglio, fatto che spinge a un lavoro in studio che sia più fedele possibile alla resa dal vivo, senza l’utilizzo della tecnologia e delle sequenze, per rendere ogni concerto un’esperienza irripetibile".