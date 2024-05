Il Museo di Storia Naturale di Pisa ospite di un'importante rassegna

Calci (Pisa), 2 maggio 2024 - Il Museo di Storia Naturale dell'Università di Pisa sarà ospite a Lucca l’11 e 12 Maggio 2024 a “Lucca Bimbi”, la manifestazione dedicata ai bambini e alle loro famiglie, che vede protagoniste attività culturali, creative, didattiche, scientifiche e laboratoriali. AREA ESPOSITIVA - Dalle 10.00 alle 20.00, nell’area espositiva permanente, il Museo gestirà uno spazio dedicato a tematiche naturalistiche con postazioni dedicate ai minerali, ai fossili, all’evoluzione umana, agli animali, sia invertebrati sia vertebrati e all’Acquario di acqua dolce. TUTTE LE ATTIVITA' DELLA GIORNATA - In ogni postazione sarà possibile osservare reperti e modelli, partecipare ad attività, scoprire tante curiosità e interagire con gli esperti del Museo. I bambini, in particolare, potranno avere una anteprima di quello che troveranno al museo attraverso semplici giochi scientifici: • Si metteranno alla prova, cercando di indovinare i nomi dei minerali dopo averli esaminati con tutti i loro sensi, eseguito test e fatto osservazioni scientifiche. • Scopriranno come molte leggende siano nate dai fossili, per spiegare questi oggetti misteriosi trovati nelle rocce e creduti avere poteri magici. • Potranno scoprire al microscopio piccolissimi organismi unicellulari. • Sulla base di reperti veri e di calchi capiranno cosa vedono i vertebrati e quante informazioni si possono ottenere sul loro comportamento partendo dal loro campo visivo. • Scopriranno che nel terreno si possono trovare piccoli animali corazzati e ne potranno osservare le caratteristiche. • Osserveranno forme e colori dei pesci nel video degli acquari del Museo e potranno disegnarli e colorarli, e scoprire alcune curiosità sul loro conto. • Costruiranno piccoli libri in cui potranno colorare le immagini di minerali e animali e scrivere i loro commenti. Ci saranno inoltre postazioni dedicate alla creatività: per colorare, modellare, dipingere, creare animali fantastici e immaginare per loro un ambiente naturale. Sarà anche disponibile una postazione per il face-painting dedicata ai bambini. INIZIATIVA - Con quest’iniziativa, il Museo ritorna a essere protagonista sul territorio con attività di informazione e divulgazione scientifica espressamente rivolte ai naturalisti di domani e alle loro famiglie. M.B.