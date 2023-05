Il Motogiro d’Italia arriva a Pisa: come cambia il traffico a Tirrenia e in centro

Pisa, 19 maggio 2023 – Il Comune di Pisa ha disposto per lunedì 22 e sabato 27 maggio una serie di provvedimenti temporanei di viabilità e sosta per consentire lo svolgimento della trentaduesima edizione del Motogiro d’Italia. La manifestazione quest’anno prenderà il via da Pisa e si concluderà, dopo 6 tappe per un totale di 1700 chilometri, all’ombra della Torre.

Il giorno 22 maggio con orario 6.30-12.30, saranno adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità e sosta, nelle sotto indicate vie: - Piazza dei Fiori, divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare esclusi veicoli organizzatori, sponsor e partecipanti alla manifestazione; - Via dei Fiori, tratto compreso tra via degli Oleandri e Piazza dei Fiori: divieto di sosta con rimozione coatta e divieto di transito veicolare esclusi veicoli organizzatori, sponsor e partecipanti alla manifestazione.

PERCORSO PER ARRIVO AL LUOGO DI PARTENZA DELLA PRIMA TAPPA DEL 22 MAGGIO. Hotel Galilei - partenza ore 9, via Di Nugolaio, via Ponte a Piglieri, via Nino Pisano, Ponte dell’Impero, via Aurelia Nord, via Fossa Ducaria, rotatoria Don Mario Azzola, Ponte del Cep, viale D’Annunzio, via Ceccherini, via Barbolani, via Maiorca, Piazza delle Baleari, via Repubblica Pisana, Piazza Gorgona, via Moriconi, Piazza Gorgona, via Repubblica Pisana, via Padre Agostino da Montefeltro, via Litornea, viale del Tirreno, via dei Fiori, Piazza dei Fiori (arrivo sul luogo di partenza).

PARTENZA DELLA PRIMA TAPPA E PERCORSO. Piazza dei Fiori, Via dei Fiori, Viale del Tirreno con direzione Calambrone/Livorno.

Il giorno 27 maggio con orario 10.30-19, saranno adottati i seguenti provvedimenti di viabilità e sosta, nelle sotto indicate vie: - Piazza del Duomo, tratto compreso tra Piazza Manin e via Roma: soppressione temporanea dell’area pedonale per consentire il transito e la sosta dei veicoli partecipanti alla manifestazione; - Piazza Manin, vialetto di accesso lato sud: di consentire il transito ai veicoli partecipanti alla manifestazione, in deroga al divieto di transito; - Piazza Arcivescovado, di consentire il transito ai veicoli partecipanti alla manifestazione in deroga all’area pedonale.

PERCORSO DI ARRIVO DELLA SESTA ED ULTIMA TAPPA DEL 27 MAGGIO. Ore 16.30 circa: ingresso in Pisa da via del Brennero SS 12, via Contessa Matilde, rotatoria “Lorenzo Poggi”, via Cammeo, via Niccolini, Piazza Manin vialetto lato sud, Piazza Del Duomo arrivo;

PARTENZA A FINE MANIFESTAZIONE. Piazza del Duomo, Piazza Arcivescovado, via Camozzo, via Cardinale Maffi, Largo del Parlascio, via Contessa Matilde, rotatoria ‘Paolo Poggi’ viale delle Cascine, via Aurelia Nord con direzione Hotel Galilei/ Autostrade / S.G.C. FI-PI-LI.