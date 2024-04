Il mondo in sella ci saluta. E spunta un’idea

È tempo dei saluti, di rimettere la Vespa sul carrello dietro al camper, o di fare il pieno e indossare il giacchetto più pesante per intraprendere il lungo viaggio in sella. Non importa da che angolo della terra si arrivi, l’importante è aver fatto scorte di ricordi qui, a Pontedera. L’importante è dire di esserci stati a questo evento che non ha pari per chi la Vespa l’ha sognata, guidata, riparata, restaurata e poi ancora guidata. Perché un raduno così, planetario, non capita spesso nella città che gli ha dato i natali alla due ruote più famosa al mondo. Anzi, a dire il vero, non era mai capitato, e chissà quando il Vespa world days tornerà in riva all’Era.