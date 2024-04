Il mezzo pubblico? Un’analisi dura verso il cambiamento

Ad oggi, Pisa, nella classifica dei capoluoghi di provincia più sostenibili, è al 38° posto sui 105 presi in esame. Ha ottenuto una valutazione sintetica pari al 60% del punteggio massimo. Il 3% della superficie terrestre è occupata da città che consumano il 70% dell’energia mondiale. Il record in Italia per la città più ecosostenibile è attualmente detenuto da Trento mentre invece all’ultimo posto abbiamo Palermo. La nostra città ha fatto dei progressi nell’ambito dell’ecosostenibilità ma è ancora lontana dagli obiettivi redatti nell’Agenda 2030. Pisa è penalizzata da una grande produzione di rifiuti, dovuta ad una massiccia presenza di studenti e turisti e da una raccolta differenziata che non riesce a raggiungere il massimo dei risultati. Il monitoraggio della qualità dell’aria che respiriamo, attraverso la rete regionale, ha l’obiettivo di salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. Dagli ultimi dati, apprendiamo che la qualità dell’aria di Pisa è generalmente discreta. Considerando che nelle città la condizione dell’aria dipende dal riscaldamento civile e domestico, dalle attività industriali e dal traffico veicolare, non è un cattivo risultato. Per diminuire il traffico, prediligiamo l’impiego degli autobus. In questo modo si ridurrà la quantità di particelle inquinanti immesse nell’aria, diminuirà il tempo impiegato per raggiungere la destinazione desiderata, sparirà l’inquinamento acustico. Ci saranno un risparmio economico e meno stress.