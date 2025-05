Il mercato sarà in piazza Toniolo. Il sopralluogo della Commissione: "Ora i tempi sono davvero maturi"

"Dopo un anno di incontri e concertazioni possiamo dire che i tempi sono ormai maturi per lo spostamento del mercato in Piazza Toniolo, il lungo e proficuo percorso di concertazione intrapreso con l’amministrazione comunale ha permesso di realizzare un nuovo progetto di ricollocazione dei banchi e la totalità degli operatori si è espressa favorevolmente sullo spostamento da via San Martino". Esprime soddisfazione il presidente Fiva Confcommercio Pisa Franco Palermo, presente insieme al consigliere Fiva Confcommercio Pisa Giuseppe Zerilli e al referente sindacale Confcommercio Pisa Luca Pisani al sopralluogo che si è svolto ieri con la 3° Commissione Consiliare del Comune di Pisa per la ricollocazione dello storico mercato di via San Martino. Un tema molto sentito e discusso nelle ultime settimane, che vede adesso una svolta importante. La proposta ora dovrà proseguire il suo iter fino all’approvazione in consiglio comunale.

"Il percorso condotto fianco a fianco con l’assessorato al commercio è stato intrapreso proprio per venire incontro alle richieste degli operatori, in un contesto che a Pisa ha visto calare del 16% le attività ambulanti dal 2012 al 2024. Adesso non resta che procedere spediti verso il riassetto e lo spostamento del mercato" afferma il referente sindacale di Confcommercio Pisa Luca Pisani. D’altro canto, i commercianti fissi di piazza Toniolo e via San Martino, che già negli scorsi mesi avevano presentato una petizione contro il trasferimento del mercato, ad oggi, praticamente quasi "a giochi fatti", appaiono rassegnati. Allo stesso modo, anche un cospicuo numero di residenti lamenta da tempo eventuali problemi legati al suo trasferimento: anch’essi infatti nei mesi scorsi avevano lanciato una raccolta firme per opporsi alla decisione.

"Sarà un caos e lo ribadiamo – afferma la commerciante Susanna Gianfaldoni -. Sappiamo già cosa significa trasferire il mercato bisettimanale (ogni mercoledì e sabato) in piazza Toniolo. In passato abbiamo visto i danni alla viabilità che ha causato tra auto in sosta selvaggia e intasamenti del traffico in piazza Guerrazzi. Sarà un problema sia per tutte le attività del circondario sia per i residenti, poiché nei giorni di mercato saranno sacrificati 40 stalli blu di piazza Toniolo - già raramente disponibili -, rendendo più difficoltoso il raggiungimento della zona (specialmente ad anziani o persone con disabilità), per dare maggiore ‘visibilità’ a circa 9 banchi del marcato, i soli ad essere rimasti".

Ilaria Vallerini