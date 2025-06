Il luglio pisano è a ritmo Folk. Al via danze, concerti e laboratori

Pisa Folk Festival 2025 Cultura, voci e musiche si incontrano per un festival che fa ballare (e pensare) intere generazioni. La kermesse si terrà dal 1° al 6 luglio. La rassegna, giunta alle 23esima edizione, sarà un racconto a più voci, come sempre frutto del sapiente (e apprezzato) mix di musica e culturale popolare, tradizione e contaminazione. Quattro concerti al Giardino Scotto, nel cuore di Pisa, laboratori per bambini e bambine (novità di quest’anno, mercoledì 2 e giovedì 3 luglio – ore 17 al Circolo Alberone – Pisa, link iscrizione https://bit.ly/PFFKids25) e workshop di pizzica.

Il programma. L’appuntamento è da martedì 1° a domenica 6 luglio con nomi di primo piano: Ginevra Di Marco e Franco Arminio mescoleranno i loro mondi per proporre, affiancati da Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, un dialogo tra poesia e canto intorno al tema della fragilità (5 luglio); Gigi De Rienzo, Ernesto Vitolo e Agostino Marangolo, collaboratori storici di Pino Daniele, che ne celebreranno le melodie del suo leggendario album “Nero a metà” (1° luglio, 21.30); Mulatu Astake, padre dell’ethio-jazz, porterà a Pisa l’unica data italiana prima del suo Farewell Tour (6 luglio, 21.30): Giancarlo Paglialunga accompagnato da un gruppo di tamburellisti eccezionali per una serata tutta dedicata alla musica salentina (4 luglio, 21.30). Obiettivo dichiarato: inclusione, dialogo, integrazione tra culture (musicali e non solo) diverse. "Il Pisa Folk Festival – spiega Antonio Santoro, direttore artistico - continua oggi ad allargare sempre più i propri orizzonti aprendosi, anche grazie alla collaborazione con altre prestigiose realtà organizzative locali, nazionali e internazionali. A fare da fondamenta alla storica rassegna pisana è oggi l′Associazione Pisa Folk, nata nel febbraio 2012 raccogliendo il testimone dalla lista studentesca ″Sinistra per…″, associazione che con il tempo ha fatto squadra con istituzioni e realtà del territorio: Comune di Pisa, Pisa Jazz Rebirth, The Thing, Fondazione Pisa etc. Biglietti in vendita sulla piattaforma https://oooh.events/. Tutte le info su: www.lanazione.it/pisa.