ViviParco 2025: libri, scienza, musica, fotografia in dialogo con l'ambiente

Pisa, 24 giugno 2025 - “Viviparco 2025, sfida ai cambiamenti climatici. natura, cultura, scienza unite per guardare al futuro”: a luglio a San Rossore appuntamento con la rassegna culturale-ambientale dove musica, libri, teatro, fotografia e danza dialogano con l'ambiente, alla ricerca di una sinergia tra le bellezze artistiche e naturali.

“La ricerca di un nuovo equilibrio tra uomo e natura è il punto centrale della manifestazione arrivata alla quarta edizione che vedrà alternarsi negli spazi di Villa Giraffa con il suo giardino e di Villa del Gombo con la sua spiaggia musicisti, scienziati, scrittori, artisti, ballerini - spiega il presidente del Parco Lorenzo Bani - Il programma, possibile grazie al contributo di Fondazione Pisa e Regione Toscana, si svolge con una particolare attenzione alla sostenibilità: gli appuntamenti saranno con numero limitato di persone per non incidere sui luoghi, con amplificazione minima, quasi tutti al tramonto con luce naturale, con la direzione artistica di Francesca Petrucci. Tra le novità di quest'anno tutti i martedì ci sarà 'Gusta il Parco': la presentazione dei prodotti tipici, dal pinolo al miele di spiaggia fino alle ultime novità”.

“La rassegna ViviParco, nata per valorizzare la relazione uomo – natura e proporre stimoli e riflessioni che alimentino nuova conoscenza, presenta un bel calendario di appuntamenti anche per l’edizione 2025. La rassegna, che ha il sostegno della Fondazione Pisa, oltre all’intrattenimento e alla riflessione, fedele al nome che si è data, offre anche l’occasione di conoscere e esplorare i tanti ‘luoghi’ del Parco di San Rossore, Migliarino e Massaciuccoli” dice Maurizio Sbrana, consigliere della Fondazione Pisa.

“Tra gli importanti appuntamenti che costellano l'estate pisana e che si inseriscono in una più ampia visione integrata di promozione turistica sostenibile del nostro contesto territoriale, si distingue 'ViviParco' che, per parafrasare Alexander Langer, contribuisce a fare circolare idee e persone oltre a diffondere, attraverso spettacoli, relazioni e contaminazioni tra espressioni artistiche, grande rispetto per "tutto quello con cui abbiamo a che fare, compresi gli animali, le piante, le pietre, il paesaggio, cioè tutto quello che ci è stato dato in prestito e che dobbiamo dare agli altri” commenta Paolo Pesciatini, assessore del Comune di Pisa.

La struttura è quella ormai consolidata: martedì libri, arte e dibattiti, venerdì musica, spettacoli e danza, gli eventi sono gratuiti, a pagamento solo i trasporti per gli eventi al Gombo ed il concerto di Maurizio Baglini. Dopo l'anteprima di fine maggio sul lago di Massaciuccoli, il concerto sull'acqua con violino elettronico e pubblico ad assistere con cuffie silent su canoe e barche elettriche, le iniziative partono martedì 1 luglio alle 18 alla Villa Giraffa prima con l'inaugurazione della mostra 'Istanti, attimi di vita selvaggia', di Valter Bernardeschi, e a seguire 'Uccidere la natura', presentazione del libro di Stefania Divertito. Venerdì 4 luglio musica e storia, grazie al Festival Toscano di Musica Antica che porta alla Villa del Gombo il pianista Maurizio Baglini che suonerà Liszt con il pianoforte utilizzato dal noto compositore durante la sua permanenza a Pisa, quando era solito frequentare proprio il Gombo. Appuntamento alle 17.30 al centro visite per il trasferimento con trenino.

Martedì 8 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa spazio al dibattito ed alla scienza con 'Gli allevamenti e la sfida della sostenibilità', protagonisti i professori Andrea Serra, Marcello Mele ed il presidente del Parco Lorenzo Bani. Venerdì 11 luglio musica al tramonto nella cornice della spiaggia del Gombo, sempre con la massima attenzione e delicatezza nei confronti dell'ambiente naturale che ospita Pigra, il concerto del Marina Mulopulos quartet, alle 17.30 appuntamento al centro visite per il trasferimento. Martedì 15 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa Marco Martinelli, scienziato e divulgatore, racconterà i meccanismi dell'attrazione in 'La chimica dell'amore'. Venerdì 18 luglio alle 21, unico evento in notturna, nella location di Villa Giraffa, Florilegio: Floraleda Sacchi si esibisce con arpa e live electronics, in collaborazione con l'associazione Fanny Mendelsshon

Martedì 22 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa Destinations, canzoni per la gestione del territorio e del turismo, presentazione musicata del libro di Massimo Giovanardi. Venerdì 25 luglio, grazie alla collaborazione di Pisa Jazz Rebirth, alla Villa del Gombo si esibirà Antonello Salis, con piano e fisarmonica, alle 17.30 appuntamento al centro visite per il trasferimento. Martedì 29 luglio alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa 'Attenti al lupo? Da San Rossore a Bruxelles e ritorno', dialogo con il professor Marco Apollonio che racconta le ultime novità che riguardano il lupo sia a livello europeo sia per gli esemplari di San Rossore. Giovedì 31 luglio alla Villa del Gombo uno dei momenti-clou della rassegna: Luca Barbarossa in Racconti sonori. Gran finale venerdì 1 agosto alle 18.30 nel giardino di Villa Giraffa con 'Effetto Duse, la Divina Eleonora tra danza, musica e teatro nel centenario della morte', spettacolo di e con Daniela Maccari e con Ivan Ristallo.