Il libro "Ti presento" Pisa in regalo. Sabato 9 novembre con La Nazione

Una guida accessibile della città in regalo ai lettori de La Nazione di Pisa e Pontedera. "Ti presento Pisa" (Pacini editore) sarà distribuita in abbinamento gratuito con il giornale per festeggiare i suoi 165 anni sabato 9 novembre: si consiglia la prenotazione in edicola. Un’iniziativa, con il patrocinio, fra gli altri del Comune di Pisa, realizzata grazie al sostegno di molti sponsor. Il volume scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga, colorato e adatto a tutti, è una guida di Pisa attraverso i secoli e i suoi personaggi, con uno sguardo all’accessibilità e alle protagoniste che hanno fatto la storia della città. In cento pagine, con le bellissime illustrazioni di Sara Franci, si parla non solo di Galileo Galilei, ma anche di Artemisia Gentileschi, Kinzica, la prima donna laureata a Pisa ed Eleonora di Toledo. Tre i piani di lettura proposti: i disegni per chi ancora sta imparando a leggere, le filastrocche per i più piccoli e i capitoli veri e propri per i più grandi.

Un’occasione per conoscere la storia della città e le sue tradizioni, le curiosità e gli angoli nascosti. Una città nata lungo il fiume, che si è sviluppata in altezza con le sue bellissime mura, ora visitabili e che poi ha scavato anche per dotarsi di nascondigli e passaggi segreti. "Quando si impara a leggere non si può più essere presi in giro dagli adulti. Si diventa autonomi. Leggere significa viaggiare, vivere molte passioni e crescere", scrive la direttrice di Qn La Nazione, il Resto del Carlino, Il Giorno, Agnese Pini, nella prefazione. "Questo libro, “Ti presento Pisa” di Pacini editore, è un piccolo viaggio nella storia e nei segreti di questa bella e antica città, vista appunto con lo sguardo curioso dei bambini. A loro è dedicata questa iniziativa de La Nazione, inserita nel programma delle attività per le celebrazioni dei 165 anni di vita del giornale, pensando ai lettori di oggi, ma anche a quelli di domani. Un volume che è adatto ai più piccoli e ai piccoli cresciuti, perché quando si visita una città millenaria, come quella di Pisa, la prospettiva migliore è proprio quella di chi non si limita alla ricostruzione dei fatti, ma cerca il particolare, la leggenda, i personaggi nascosti che pure l’hanno resa grande e conosciuta in tutto il mondo".

Ed eccoli tutti gli sponsor che, in collaborazione con Speed, sostengono l’intero programma di iniziative dei 165 anni: Fondazione Pisa, Beyfin, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Banca Centro Toscana Umbria, 50 Chimet spa, Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di Molazzana, Fondazione Alinari per la fotografia, Idrotherm 2000, Mita Academy, Publiacqua, Puccini Celebration, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Unoaerre.