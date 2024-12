Il libro gratis di favole per Natale. Torna il commissario Pelletti

Natale significa anche il libro di favole, in memoria di Marianeve, gratis per i lettori de La Nazione di Pisa. Torna sabato 21 dicembre in abbinamento gratuito con il giornale nelle edicole di Pisa e provincia "Il commissario Pelletti. Tre misteri da risolvere" (Pacini Editore) con le storie di Nonna Lela (Donatella Marazzini) e le illustrazioni di Fabio Leonardi. Un viaggio bellissimo che si rinnova e che contribuisce a realizzare un grande progetto attraverso il Gruppo Missioni in Africa (Gma) e numerosi sostenitori. Un volume colorato e magico per piccoli e grandi lettori che aiuterà a costruire scuole in Etiopa. "Ogni giorno a scuola per ben 40 anni uscivano dalla penna della maestra Daniela, Nonna Lela, delle fantastiche storie di uomini, animali, creature della fantasia o realistiche, il tutto in una dinamica avvincente che attraeva i bambini e li conduceva in un mondo ludico da cui poi trarre una morale. Non c’è modo migliore per accompagnare i bambini a riflettere sul senso della vita, sul dono del proprio tempo, dell’aiuto e dell’amore a chi ne ha più bisogno; sull’amicizia, il rispetto verso sé e verso gli altri, verso l’ambiente in cui viviamo; sul lavoro e l’impegno, il prodigarsi perché il mondo sia reso più bello attraverso i sentimenti più puri che il nostro cuore possa provare", spiega la maestra Sonia Pecoraro nella prefazione. "Questi volumi sono un ponte tra la realtà, visto che aiutano a costruire il posto più sano e sicuro per i bambini che non ce l’hanno, la scuola, e la fantasia, il luogo in cui anche i grandi possono rifugiarsi; tra Pisa e l’Africa (grazie al Gma); tra Marianeve, che continua a sorridere da lassù, e tutti gli altri piccoli. Leggere significa costruire tanti ponti. Questi tre racconti (editi da Pacini), nati da un’idea di mamma Elisa e babbo Domenico e sostenuti da tanti compagni di viaggio come ogni anno, doneranno ancora una volta un futuro a tanti bimbi e un sorriso nel nome di Marianeve", si legge nell’introduzione della collega de La Nazione Antonia Casini.

