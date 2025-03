Il grande beach soccer arriva a Pisa. A Tirrenia la tappa per lo scudetto

Almeno 500 atleti per oltre 2 mila presenze turistiche sul litorale, contando accompagnatori e staff dei club. Sono i numeri della Poule scudetto (serie A1) e della Poule promozione (serie A2) che porterà al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia almeno 20 squadre di beach soccer. L’evento, dal 17 al 20 luglio, è organizzato, per la prima volta in città, dal Lenergy Pisa Beach Soccer, che insieme a Viareggio, rappresenta il club italiano più forte in questa disciplina. I nerazzurri sono infatti i vicecampioni d’Europa in carica e, è l’invito del presidente Alessandro Donati, "questa è anche l’occasione per presentarci alla città e coinvolgere i pisani nel nostro sport che ci vede da anni protagonisti assoluti in Italia e in Europa".

La tappa di Tirrenia è stata presentata ieri in Comune e secondo l’assessore allo sport, Frida Scarpa, "Pisa si conferma al vertice nell’ospitare eventi sportivi di rilevanza nazionale e internazionale: anche in questo caso siamo riusciti a portare in città, sul nostro litorale, un altro grande appuntamento come il campionato italiano di beach soccer, una manifestazione che abbiamo fortemente voluto, con un importante indotto per le attività del territorio e valorizzando ancora una volta il turismo sportivo, su cui stiamo puntando con decisione". L’ingresso alla beach arena del Centro di preparazione olimpica, l’unica riscaldata in Italia, sarà gratuito e, ha ricordato Donati, "finalmente Pisa ospiterà una tapa del campionato italiano, il torneo leader in Europa in questa disciplina".

"E’ un’occasione importante per la città in giorni di stagione piena per Tirrenia - ha aggiunto Fabio Perrone, responsabile eventi dei nerazzurri - e stiamo già collaborando con il Coni affinché l’evento abbia grande successo, con una grande ricaduta sul territorio. Penso che il turismo sportivo possa essere un volano importante per Pisa". Infine il responsabile marketing del Lenergy Pisa Beach Soccer, Michele Ammannati ha annunciato che "nella settimana conclusiva di giugno e nelle prime due di luglio, lì’Orange beach di Tirrenia ospiterà il Trofeo litorale pisano, una manifestazione giovanile di beach soccer con i migliori talenti italiani di questa disciplina: un’altra occasione per dare visibilità al litorale pisano e a tutto il nostro movimento".

Alla presentazione della tappa pisana del campionato italiano erano presenti anche il delegato beach soccer della lega nazionale dilettanti, Francesco Simonini, e il consigliere del comitato toscano, Marco Maccheroni.