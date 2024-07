Il giorno di Piazza Viviani. Marina in festa fino a sera

È il giorno di piazza Viviani (foto scattata dal fotografo volante Piero Frassi), la "piazza che prima non c’era", come l’ha ribattezzata l’amministrazione. Dopo l’inaugurazione istituzionale del mattino il clou della festa aperta alla cittadinanza è in programma a partire dalle 19, con gli interventi del sindaco Michele Conti e del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Raffale Latrofa. Seguirà un momento conviviale, in collaborazione con Namira, la società proprietaria delle aree residenziali intorno al porto, e l’intrattenimento musicale con il chitarrista e compositore Andrea Valeri. Alle 21.30, invece, andrà in scena lo spettacolo "Inseguendo una stella: Giuseppe Viviani e Marina di Pisa", racconto per parole e immagini a cura di Alessandro Tosi, con le note e il canto di Franco Bonsignori e Carla Giometti, e interventi poetici di Lorenzo Gremigni, che ricorda la prima esposizione del pittore nella sua tanto amata Marina di Pisa, nell’estate del 1922. Parole, immagini e note restituiranno le atmosfere di Marina del tempo, ricordando la prima esposizione di Viviani. Da quella prima mostra davanti alla "Stella Polare", Viviani espose, infatti, ogni anno nella località balneare pisana, fino al 1928, sottolineando così una trama di affetti ed emozioni che lo legherà per sempre all’inconfondibile profilo di scogli, retoni e gabbiani, elementi identificativi della sua intera opera pittorica e grafica. La svolta per la nuova vita di piazza di Viviani, è il 3 febbraio 2020 quando si conclude l’iter di acquisizione bonaria di una porzione dell’area dall’Aoup.

"Dopo decenni di degrado e abbandono - commentò allora Conti - siamo riusciti a definire un accordo con l’Aoup e a procedere con l’iter di esproprio dell’area. Abbiamo dimostrato che in pochi mesi, senza ostacoli insormontabili, è stato possibile per il Comune riappropriarsi dell’area, e procedere alla riqualificazione". Nel settembre dell’anno successivo la Soprintendenza approva il progetto di riqualificazione presentato dal Comune e curato dall’architetto Roberto Pasqualetti, e il restyling può partire. I lavori, costati 1,3 milioni di euro, partono a settembre 2022 per concludersi a fine 2023 ma le violente mareggiate che hanno colpito Marina hanno sommerso due volte la piazza ritardando l’inaugurazione.