Il genio Galilei: l’omaggio della città: "Scienziato, astronomo e umanista"

Le Giornate Galileiane sono ufficialmente iniziate. Nel Museo degli strumenti di Fisica si è tenuta l’inaugurazione del vasto calendario delle celebrazioni che Pisa dedica al suo illustre cittadino Galileo Galilei nel giorno del suo 460esimo compleanno. Una serie di iniziative che partono con un ottimo risultato, poiché la maggior parte degli eventi che richiedono una prenotazione sono già sold out, anche se resta la possibilità di partecipare in caso di rinuncia all’ultimo minuto. "Oggi celebriamo un grande scienziato e grande umanista - dichiara l’assessore al turismo Paolo Pesciatini - Galileo è infatti una grande espressione della visione unitaria della cultura scientifico-umanistica: una serie di caratteristiche che metteremo in luce durante le giornate. Le persone in questi giorni avranno modo di conoscere non soltanto lo scienziato, astronomo e matemico, ma anche il musicista o il critico d’arte che intrattenne dal 1616 un rapporto epistolare con Artemisia Gentileschi che durò fino alla morte. Una figura importante in un’epoca come la nostra, che ha bisogno di una visione unitaria della cultura, in cui i vari saperi dialogano e aiutano la costruzione dell’uomo".

L’assessore ha poi voluto sottolineare l’inclusività degli eventi in programma. "Per tutti coloro che a causa di disabilità o altri problemi non possono accedere alla Torre de Cantone - spiega Pesciatini - abbiamo messo a disposizione uno schermo con videoproiettore per vedere gli esperimenti che si terranno in cima alla torre. Ovviamente tutti possono osservare dal proiettore, ma è pensato per non escludere chi non è fisicamente in grado di salire tutti i cento gradini della torre".

Grande soddisfazione per le iniziative anche da Valeria Raglianti, dell’ufficio scolastico provinciale di Pisa. "Orgogliosa da pisana di far parte di questi eventi. Le scuole avranno accesso gratuito a uno dei percorsi più interessanti scoperti in città e i vari sold out significano che il valore delle iniziative è stato compreso. Sono anche lieta di annunciare che saranno previste delle repliche di queste attività per le scuole durante l’anno". Con l’inizio delle Giornate Galileiane, è anche iniziata al Palazzo Toscanelli un’esposizione dei documenti di Galileo conservati all’Archivio di Stato. La mostra ripercorre alcune tappe della formazione e della carriera accademica dello scienziato, a partire dal suo primo percorso formativo nella scuola pubblica, passando per la sua immatricolazione all’Ateneo pisano, fino alla sua permanenza a Pisa come docente.

Mario Ferrari