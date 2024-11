Il film di Cortellesi proiettato in carcere

Numerose le iniziative della Casa della Donna per il 25 novembre. Si inizia alle 10 nel piazzale della stazione per accogliere la marcia mondiale per la pace, per poi raggiungere il Palazzo della Sapienza dove alle 11 si terrà una tavola rotonda su "Genere, violenza e pace". Il pomeriggio, nella sala polivalente del carcere Don Bosco, sarà proiettato il film "C’è ancora domani" di e con Paola Cortellesi, un’iniziativa del gruppo "Donne e carcere". Alle 16 in programma l’incontro "Un tocco di rosso per dire no alla violenza" organizzato dalla Scuola Normale Superiore, mentre alle 16.30 in largo Ciro Menotti si terrà il presidio "Disarmiamo il patriarcato", in collaborazione con il Teatro del Ghigno. Alle 17 si svolgerà l’evento "Coltiviamo messaggi d’amore", organizzato dal Comune di Vecchiano. Infine, alle 21.30, appuntamento a Ponsacco nell’auditorium Don Meliani.