Il festival Scrittori in Borgo

Torna in città il 3 giugno la rassegna letteraria "Scrittori in borgo" ideata e organizzata dalla Libreria Ghibellina e giunta quest’anno alla dodicesima edizione grazie al sostegno di Pharmanutra, sponsor di tutti gli eventi in programma. Dal prossimo 3 giugno e fino a venerdì 27, si terranno sedici incontri con scrittori e scrittrici provenienti da tutta Italia che saranno accompagnati sul palco de La Nunziatina, a partire dalle 18, da relatori e appassionati lettori. "Scrittori in Borgo - spiega la libraia Rimedia Deffenu - è nato 12 anni fa proprio con l’idea di far interagire autori e autrici con i lettori e le lettrici".

In ordine di date si alterneranno sul palco: Antonio Boggio, Maria Cristina Cabani, Antonio Moresco, Nicola Muscas, Athos Bigongiali con Davide Guadagni, Fabrizio Bartelloni, Luigi Contu, Sebastiano Mondadori, Roberta Mori, Giampaolo Simi, Margherita Loy, Ciriaco Offeddu, Piergiorgio Pulixi, Silvia Bencivelli, Luca Misculin e Anna Katharina Frolich. Fra i relatori, oltre ad alcuni lettori e alcune lettrici, si alterneranno scrittori e scrittrici come Nicoletta Verna, Silvia Panichi, Marco De Franchi, studiosi come Carla Benedetti, Michele Battini, Gury Schwartz, Valentina Sturli, ma anche musicisti come Petra Magoni e Maurizio Bigongiali. Non mancheranno tanti ospiti a sorpresa.

"Per il quarto anno consecutivo anche l’edizione 2025 - prosegue la libraia - si terrà nei giardini de La Nunziatina, che ringraziamo per la collaborazione, insieme al Royal Victoria Hotel, Artilafo e Osteria La Mescita che accoglieranno gli ospiti. Un ringraziamento anche all’associazione culturale sarda ‘Grazia Deledda’. Tra gli autori come Antonio Boggio, Nicola Muscas, Ciriaco Offeddu, Piergiorgio Pulixi e il direttore dell’Ansa Luigi Contu che racconta una bellissima storia legata ai ricordi della sua famiglia, appunto di origine sarda".

Tra gli eventi di questa edizione anche presentazioni in anteprima assoluta "come il nuovo romanzo di Sebastiano Mondadori – aggiunge –, che uscirà proprio quel giorno per le edizioni Nave di Teseo e che sarà presentato dalla scrittrice Nicoletta Verna. Anteprima anche per il libro di Fabrizio Bartelloni e per quello di Athos Bigongiali e Davide Guadagni, in uscita per Pacini editore".