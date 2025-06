Il Cus Pisa vince premi e posizioni al torneo internazionale di hockey "Bee Happy"

Pisa, 13 giugno 2025 - Nel corso del Torneo internazionale amichevole Bee Happy, svoltosi a Riva del Garda dal 31 maggio al 2 giugno, il Cus Pisa ha ricevuto un premio speciale dedicato alla memoria di Alba Chiara Baroni, giovane hockeista vittima di femminicidio nel 2017. «Un tema più che mai attuale, che ci costringe a fare i conti con un presente doloroso e con l’urgenza di dover fare qualcosa», ha commentato Giulio Messerini, vicepresidente vicario del Cus Pisa e presente al torneo come padre di una giovane hockeysta. «Dall’inizio dell’anno ad oggi sono state uccise 40 donne, altre 29 hanno rischiato la vita e almeno un ragazzo è stato ucciso per aver difeso la madre dalla violenza del padre. Educare ed educarsi è il primo passo per porre fine a questo massacro. Con lo sport cerchiamo ogni giorno di trasmettere i valori di rispetto e consenso. Siamo quindi orgogliosi di questo premio, che ci consentirà di promuovere progetti ad hoc per i nostri tesserati e onorare la memoria di Alba Chiara. Ringrazio a nome di tutto il CUS Pisa, la famiglia, l’associazione e gli amici di Riva che organizzano questo bellissimo torneo giovanile». Il riconoscimento è stato attribuito alla società sportiva che ha partecipato con il maggior numero di squadre al torneo e di partecipanti in genere, infatti la società del Cherubino si è distinta gareggiando in tutte le categorie, portando una delegazione di 65 persone circa, composta da 25 giovani atlete e atleti, da una quindicina tra allenatori, dirigenti e accompagnatori, oltre ai genitori. Il premio, istituito dall’associazione di promozione sociale Alba Chiara APS, consiste in un buono da 200 euro da spendere in libri e letteratura sulla violenza di genere. L’associazione è nata per promuovere la cultura del rispetto e del consenso, trasformando il dolore per la perdita di Alba Chiara in speranza e impegno concreto, soprattutto nei contesti educativi e sportivi. Il torneo, giunto alla sua nona edizione, ha visto la partecipazione di 10 società sportive, provenienti sia dall’Italia che dall’estero. Il Cus Pisa, presente fin dalla prima edizione, ha ottenuto ottimi risultati, anche se l'obiettivo alla partecipazione al torneo rimane il divertimento e il fare gruppo, da segnalare che in nostri due portieri più grandi, Elisa Testi e Marco Nobili, hanno vinto la gara di vestizione, ovvero sono stati più veloci ad indossare l'attrezzatura da portiere. 1° posto nella categoria Under 12 maschile 2° posto nella categoria Under 12 femminile 3° posto per le squadre miste Under 10 e Under 8 3° posto per la squadra Under 14 femminile 4° posto per la squadra Under 14 maschile Il prossimo anno ci sarà la 10° edizione e noi cercheremo di farci trovare pronti per partecipare ancora più numerosi.