Il Cruma dà appuntamento a Calci per la liberazione di rapaci

La liberazione dei rapaci del Cruma

Calci (Pisa), 8 marzo 2023 - Domenica 12 marzo 2023 alle 11.30, nel Parco 8 marzo di Calci il Cruma (Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici della Lipu) condividerà con i cittadini che ne vorranno far parte, un evento di liberazione di rapaci curati nella struttura di via delle Sorgenti a Livorno, ora guariti e pronti per involarsi e per tornare così liberi in natura.



RICOTTA - “Siamo contenti di ospitare questo evento - commenta il vicesindaco Valentina Ricotta, che ha tra le sue deleghe anche quella al benessere degli animali -, che per noi rappresenta un momento di condivisione con la comunità, da sempre sensibile alla tutela degli animali. Inoltre, visto l’approssimarsi della primavera, stagione in cui è più facile trovare sul territorio dei pullus, l’occasione sarà importante anche per ricordare alle persone come comportarsi in queste situazioni e sapere a chi rivolgersi in caso di bisogno”.



GHIMENTI - “La collaborazione con il CRUMA – ricorda il sindaco Massimiliano Ghimenti - ci aiuta sia a garantire il benessere di questi animali che se non fossero portati presso centri specializzati andrebbero incontro a morte certa ed al contempo anche a perseguire l’obiettivo di sensibilizzare ulteriormente la cittadinanza - conclude il sindaco Massimiliano Ghimenti -. Il miglioramento del rapporto uomo e animale considerato il contesto naturale del nostro territorio rientra tra gli impegni del nostro mandato amministrativo”.



MAGGI - Nicola Maggi, responsabile del Cruma dichiara: “Il momento della liberazione, dei rapaci in particolare, magari dopo lunghi periodi di cure in spazi che certamente limitano la libertà dei loro magnifici voli, è il momento più appagante per il personale veterinario e per tutti i volontari del CRUMA che se ne sono presi cura. E’ per me un immenso piacere condividere l’evento anche con i più alti rappresentanti del Comune di Calci, che sostiene le cure degli animali selvatici rinvenuti sul territorio comunale grazie ad una collaborazione avviata dal 2021”. L'evento si svolgerà domenica 12 marzo 2023 alle 11.30, nel Parco 8 marzo di Calci il Cruma (Centro Recupero Uccelli Marini e Acquatici della Lipu). I rapaci, curati nella struttura di via delle Sorgenti a Livorno, ora sono guariti e pronti per involarsi e per tornare così liberi in natura.



M.B.