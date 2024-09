Il corso di scrittura creativa di Alberti

Questa sera, dalle ore 18, nella libreria Civico 14, a Marina di Pisa, riprenderà il corso mensile di scrittura creativa dal titolo "Tecniche letterarie e nozioni di base del mestiere dello scrittore" tenuto dalla giornalista e scrittrice Paola Alberti (foto). Il corso, giunto alla quarta edizione, ha già ispirato il pamphlet con i migliori racconti degli allievi della Alberti "Lezioni in libreria. Nove mosse: scacco alla pubblicazione" (Laurum Editrice) ed è rivolto a tutti coloro che vogliono approcciarsi per la prima volta alla scrittura creativa, ma anche a chi vuole conoscere meglio le tecniche letterarie per la stesura di un testo narrativo o per migliorare le proprie capacità di elaborare un testo scritto. Gli incontri mensili hanno la durata di 1 ora e mezza, sempre dalle 18 alle 19:30, fino a giugno prossimo e prevedono lezioni frontali di scrittura e teoria della letteratura per scoprire come ideare e realizzare dei racconti nei diversi generi letterari, dal poliziesco al fantasy passando dal rosa. La quota comprende la quota associativa a La Compagnia del Delitto, che si occupa di letteratura di genere. Si può partecipare anche a una sola lezione.