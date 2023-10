Il congresso regionale dei repubblicani

Nella sede storica dei Repubblicani di Vecchiano in piazza Garibaldi si tiene oggi il XXVII° Congresso Regionale del Partito Repubblicano Italiano, ospiti della sezione guidata dallo storico segretario Bruno Sermonti ed oggi rappresentata nell’amministrazione Angori dal Vice sindaco Andrea Lelli e dalla consigliera Elena Campera. Il segretario regionale Moreno Lorenzini, oggi assessore a Carrara, sottolinea: "Il congresso di Pisa, di tre anni fa, ha dato inizio ad un nuovo percorso per i Repubblicani della Toscana ed il congresso di Vecchiano darà slancio ed un’organizzazione moderna al partito regionale attraverso l’utilizzo degli strumenti digitali sostenuti da iniziative e conferenze che sviluppino i temi urgenti della Toscana come sanità, cultura, transizione ecologica, infrastrutture, transizione digitale, il sistema Regione-enti locali. Il Paese e la Toscana hanno sete di buona politica, oggi il Pri toscano è tornato al centro del dibattito Regionale, la partecipazione alle regionali 2020 a sostegno di Eugenio Giani, ha dato impulso alla ripresa di sezioni storiche come Pistoia ed Arezzo. Il nostro congresso vuole stimolare un dibattito politico che parta dalla preoccupante crisi internazionale fino ad arrivare ai temi regionali passando attraverso le politiche nazionali.“Oggi il centrosinistra è sicuramente la casa per tutti i repubblicani, non c’è bisogno di creare un terzo polo perché c’è già e si chiama partito repubblicano". A chiusura il segretario provinciale di Pisa Alberto Vanni ribadisce "abbiamo scelto come slogan del congresso il titolo ‘La Toscana Repubblicana’ e sullo sfondo una foto storica di Giovanni Spadolini fra la gente, con l’ambizione di farci promotori di valori ed idee per una Toscana che guarda al futuro partendo dalla sue radici ed dalla sua identità".