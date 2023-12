"Il Canto di Natale" ispirato al racconto di Dickens

Un connubio di danza, musica e parola scandiscono l’emozionante storia di Scrooge, trasportando il pubblico in un suggestivo viaggio onirico. Tutto questo e molto altro è “Il Canto di Natale”, uno spettacolo adatto a tutte le generazioni, che andrà in scena venerdì 5 gennaio alle 17 al Teatro Nuovo di Pisa. Liberamente ispirato al racconto omonimo di Charles Dickens, lo spettacolo che ha vinto nel 2022 il bando "Attività di spettacolo dal vivo nelle periferie della città di Napoli" del Ministero della Cultura e del Comune di Napoli, viene presentato per la prima volta a Pisa, in versione per il Teatro.

La regia e la riduzione teatrale sono di Riccardo Monopoli. Ha collaborato alla regia ed è autrice delle coreografie Flavia Bucciero. Danzatori e interpreti sono Alice Covili, Marco Della Corte, Leila Ghiabbi, Federica Modafferi, Francesco Pelosini, Massimo Risi. Il disegno luci è di Riccardo Tonelli. Il racconto di Dickens narra la storia di un uomo d’affari, Scrooge, avaro ed egoista, che trascura la famiglia ed è incapace di apprezzare le piccole cose come il calore del Natale. Non è un caso che l’intera vicenda si svolga proprio la notte della vigilia. Scrooge, come ogni anno, pensa solo al suo denaro e ai suoi affari. Una sera, tornando a casa più cupo del solito, incontra i tre fantasmi del Natale: passato, presente e futuro. Questi porteranno Scrooge a pentirsi del suo egoismo e della sua indifferenza. Biglietti: intero € 8 ridotto bambini € 6, sono acquistabili online sul sito del Teatro Nuovo di Pisa o in Teatro a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.