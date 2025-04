Il Campo Scuola torna alla città: "Obiettivo gare nazionali". Restyling da 800mila euro

di Mario Ferrari

"Restituiamo alla città il Campo Scuola, nella speranza che possa anche ospitare gare di rilievo nazionale". Ieri mattina è stato inaugurato il nuovo ‘Cino Cini’, il campo scuola al Palazzetto dello Sport che dopo un lavoro di riqualificazione da 800mila euro è tornato finalmente in funzione con diverse aggiunte. "La richiesta di riqualificazione - le parole del sindaco Michele Conti - viene da chi qui si allena tutti i giorni, dagli atleti. Fin dal 2018 ci hanno chiesto di riqualificare questo spazio e abbiamo deciso di fare un lavoro importante e che mette in sicurezza gli atleti. La riqualificazione non ha riguardato solo la pista di atletica, da cui siamo partiti nella prima consiliatura, ma ha interessato anche tutte le attrezzature dedicate alle diverse discipline". Nel merito della riqualificazione, il vicesindaco Raffaele Latrofa ha spiegato che il lavoro è stato diviso in due lotti: "Il primo ha previsto un importante risanamento del sottofondo della pista, che era stato compromesso dalle radici degli alberi. È stato quindi steso un nuovo manto sintetico sull’anello a sei corsie, completato il sistema di smaltimento delle acque piovane e rinnovate le aree circostanti, inclusi il percorso esterno alla pista". Per quanto riguarda il secondo lotto, Latrofa aggiunge che "è stata rifatta la pavimentazione delle pedane e il ripristino di alcuni locali del sottotribuna. Inoltre, c’è una nuova tribuna coperta, una gabbia per il lancio del peso e del martello, una struttura per il materasso del salto in alto, e la fornitura di nuova attrezzatura per le competizioni sportive. Il campo scuola - conclude - ospita inoltre una nuova palestra, una sala di muscolazione, una stanza per gli arbitri, una sala antidoping e una nuova infermeria, completando così un intervento che ha coinvolto tutte le principali aree dell’impianto". L’assessore allo sport Frida Scarpa ha aggiunto che "il nostro obiettivo è tornare a ospitare gare che da tempo mancano a Pisa, anche a livello nazionale. Vogliamo riattivare quel circolo virtuoso in cui i giovani atleti si ispirano guardando chi già compete, alimentando sogni e ambizioni". Presente all’inaugurazione anche la velocista pisana Anna Bongiorni che su quel campo c’è nata e cresciuta. "Non si poteva più usufruire della pista e doveva essere riqualificata, adesso spero che a Pisa possano tornare delle gare di rilevanza nazionale".