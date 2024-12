Il calendario in regalo. Sabato 28 con La Nazione il nostro grazie ai volontari

Tanti mani che donano sorrisi, sollievo e sicurezza. Torna per il terzo anno consecutivo Il nostro grazie al mondo del volontariato. Anche il calendario 2025, a cura di Antonia Casini e Luca Bongianni, è dedicato a chi spende il suo tempo per gli altri sul territorio. Sarà distribuito sabato 28 dicembre in abbinamento gratuito con il giornale ai lettori de "La Nazione" di Pisa e Pontedera. È consigliata la prenotazione in edicola.

"Mani grandi, mani aperte, mani pronte a donare, ad accogliere, a reggere pesi che altri non possono portare. Mani desiderose di stringere altre mani in un solo abbraccio, quello che viene dal cuore e dà forza alla solidarietà". È il messaggio che vuole divulgare la copertina del calendario 2025, disegnata da Giancarlo Caligaris. Con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa promossa dal nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno - è dedicata per il terzo anno consecutivo al tema del volontariato. Ovvero al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Per dare una mano appunto.

Le realtà che saranno protagoniste sul nostro territorio: l’orto sociale dell’Aipd, Associazione italiana persone Down, che apre simbolicamente il calendario e rappresenta il mese di gennaio (nella foto della nostra vetrina), Avo Pontedera, "Non più sola", Tarta blu di Pontedera, la Filarmonica Senofonte di Vecchiano, Vico Verde di Vicopisano, Grande Giò di Cascina, Sava, Squadra antincendio volontari Asciano, vigili del fuoco Pontedera, associazione folcloristica culturale, comitato rionale via Cava-Castello Sagra della Castagna, Croce Rossa di Pontedera e Ant di Pontedera.

Associazioni che aiutano l’altro in vari modi, anche regalando momenti di divertimento. Dodici scatti che parlano dell’attività di realtà belle, colorate, fatte di tante persone di grande volontà e che si basano sulla disponibilità a dare spesso a persone sconosciute. Composte da grandi e piccoli che spendono tempo ed energie per gli altri.

I nostri compagni di viaggio che hanno sostenuto il progetto: Farmacie comunali Pisa, Casartigiani, Coface fo trade Agenzia generale di Pisa, Drive Solutions, Andrea Big, Acque, Dermacolor, Collegio geometri Pisa, Masoni arredamenti, Circolo culturale Filippo Mazzei, Nesti auto, Sami, Sergio Capone, Mobili Gronchi, Sindacato balneari (Sib), Sicuranza service, Confcommercio provincia di Pisa, Fondazione Pisa, British School Pisa, Bonsignori, Gruppo Lupi, Casaubimaior.it, Farma Q3, Ottica Bianchi, Armando Varini, Pyrofuochi e Motorteam.