Il blogger e il suo balcone star

Anche un balcone sul lungarno può diventare una star del web. Venticinque metri quadri, un trionfo di colori e profumi frutto di una passione che nasce da lontano e si è trasformata in un’avventura in giro per l’Italia. Francesco Diliddo è un insegnante di scuola media, di origine pugliese, si è trasferito a Pisa negli anni dell’Università. Il suo blog "Balcone fiorito" (www.balconefiorito.net) è cliccatissimo e richiestissimo. Ogni giorno trascorre ore a rispondere a domande e dispensare consigli, viene chiamato per corsi e workshop. "I followers mi vengono a citofonare, mi regalano piantine… A volte sono costretto a dire di no agli inviti per partecipare a eventi di giardinaggio sparsi in tutta la penisola. Sono troppi e mi manca il tempo!". "Papà agricoltore, mamma casalinga amante del verde, nonne con i balconi pieni di piante. Mio fratello gemello è agronomo. Questo è il mio dna. A 1213 anni già curavo le piante di mamma, a 15 anni comprai al mercato una yucca ma dopo un po’ mi resi conto che deperiva. Allora chiesi di poterla piantare nella nostra casa di campagna, è stato il mio primo gesto di colonizzazione".

E’ lì che Francesco inizia a creare il suo primo piccolo giardino, dove adesso svetta una palma che oggi ha 30 anni e che "è nata grazie a un semino rubato al matrimonio di mio cugino". "Ogni anno che vado in Puglia porto una pianta nuova e intanto curo il mio balcone sul lungarno. Qui ho anche un cactus che ha 22 anni e che ha resistito a tutti i traslochi da studente. Per me il giardinaggio è come viaggiare, portare a casa e curare le piante che crescono in giro per il mondo è una sfida. Le piante che prediligo vengono dai paesi dal clima tropicale e dal Madagascar". Nel 2011 ha debuttato il blog: "Ho unito due passioni: la fotografia e le piante".

Quasi 600 articoli e una spinta decisiva data dalla pandemia: "Instagram è esploso. A quel punto ho fatto anche un restyling del blog e hanno iniziato a contattarmi agenzie e riviste specializzate". Corsi, conferenze, collaborazioni, eventi, tutto si è moltiplicato. "Il 30 aprile sarò a Foggia, poi farò tappa a Vicopisano in Fiore. E altri appuntamenti sono in fase di organizzazione. Un rammarico? Mi invitano praticamente ovunque ma Pisa ancora mi ignora. Senza, tra l’altro, capire che con le foto dal balcone pubblicizzo i lungarni in tutta Italia!".

Francesca Bianchi