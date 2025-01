Idea Vieira. La Samp su Beruatto

Movimenti sull’asse Pisa-Genova tra le due società, per animare il calciomercato di gennaio. La necessità di acquistare, ma anche di cedere, da parte della Sampdoria, potrebbe favorire i nerazzurri per cercare l’assalto a un centrocampista già cercato nel corso dell’estate. Si tratta di Ronaldo Vieira, classe ‘98, poco impiegato dai blucerchiati, che non ne escludono la cessione e possibile sostituto di Piccinini o Abildgaard data la partenza di Jevsenak. La Samp invece si è detta interessata a Pietro Beruatto. La società nerazzurra però non sarebbe orientata a cedere il calciatore, ma il diesse dei doriani Pietro Accardi non ha un grande portafogli a disposizione da offrire, puntando a una soluzione in prestito.

Il Pisa intanto fa davvero sul serio per Pontus Almqvist. L’esterno offensivo, capace di fare anche il trequartista e l’attaccante, era arrivato a Parma la scorsa estate e ha disputato solo 470’ distribuiti in 15 presenze, di cui solo due da titolare, con una rete all’attivo. Il giocatore ieri però è partito a sorpresa titolare con il Torino, per sostituire l’indisponibile Man. Il Pisa lo vuole in prestito con diritto di riscatto, ed è disposto anche a investire sul calciatore. La strategia ormai appare chiara in quella zona del campo, ovvero acquistare un giocatore capace di svariare sia sulla corsia di destra, sia di entrare in rotazione con Moreo, Tramoni, Morutan e Arena sulla trequarti dietro l’unica punta. Ecco perché, oltre a Vignato, destinato a lasciare il club, il Pisa dovrebbe cedere anche Mlakar. In queste ore la società sta trattando con l’Hajduk Spalato, sua ex squadra, per il prestito. Si va quindi verso la doppia cessione sulla trequarti.

E per il centrocampista Alessandro Sersanti? Si continua a trattare con Juve, detentrice del cartellino e Reggiana, che lo ha acquistato in prestito con diritto di riscatto. Come emerso già ieri la trattativa è molto difficile, ecco perché i dirigenti stanno puntando anche Vieira della Sampdoria. Di attualità resta anche il tema della punta, con le trattative per Adorante (Juve Stabia), Raimondo (Venezia) e Cerri (Como), mentre Nicholas Bonfanti è seguito da Juve Stabia, Mantova e Cesena. In uscita Nicolas è nel mirino di Samp e Spezia, e Guadagno passerà probabilmente al Sestri Levante.

Michele Bufalino