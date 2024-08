I più suonati a Radio Incontro Pisa

Pisa 19 agosto 2024- Ultime cartucce di questa estate, ecco i brani più suonati a Radio Incontro Pisa, selezionati da Luca Demar.

1. Anna – “30°” Finora la carriera di Anna, come è conosciuta semplicemente la rapper Anna Pepe, è stata costellata di singoli di grande successo… Si sta sempre più rivelando la regina dell’estate 2024. 2. Ultimo – “Altrove” Il singolo è accompagnato dal videoclip e mostra Ultimo in una veste inedita in compagnia di Jacqueline Luna Di Giacomo, legata sentimentalmente all’artista da 3 anni. Un ritratto intimo e generoso della coppia, che apre al pubblico e ai fan una finestra sugli aspetti più spontanei e spensierati del proprio vissuto 3. Mark Ambor – “Belong Together” Mirtilli e farfalle Le belle cose che salutano i miei occhi, i miei occhi Quando chiami e dico, "Sto arrivando". Questo è ciò che ha scritto e cantato in questo brano il giovane Mark Ambor. Ne sentiremo sicuramente riparlare al suo prossimo successo… 4. Katy Perry – Woman’s world E’ ritornata con i suoi fireworks (fuochi di artificio) musicali. Lei è energia e grinta allo stato puro e questo suo ultimo successo ne è la conferma. 5. Alfa – “Vabbè ciao” E' un brano con sonorità un po’ diverse dagli ultimi brani usciti, e parla di una storia d’amore idealizzato, una storia che sembrava dovesse iniziare ma che in realtà è finita in una notte. Ideale per gli amori nati sotto l’ombrellone. E nel 1984? Cosa si ascoltava il 19 agosto: 1. Fotoromanza - Gianna Nannini 2. Self control - Raf 3. Girls Just Want To Have Fun - Cindy Lauper 4. Against All Odds - Phil Collins 5. La colegiala - Rodolfo y su Tipica