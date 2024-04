I pezzi più ascoltati a Radio Incontro Pisa

Come ogni settimana Radio Incontro Pisa ci segnala i brani più trasmessi e ascoltati, una rubrica a cura di Luca Demar.

1) Annalisa & Bob Sinclair - Sinceramente (Remix) dal palco di Sanremo 2024 ai dancefloor di tutto il mondo. Grazie a Bob Sinclair il successo pop interpretato da Annalisa prende vita ed è pronto per farci ballare per tutta la prossima estate.

2) Bigmama - Cento occhi La testimonial della "body positivity" ci conquista con questo brano accattivante ed energico che ha tutte le carte in regola per poter esser già considerato uno dei prossimi tormentoni estivi. 3) Subsonica – Universo Universo è il quarto singolo estratto dal decimo album in studio, “Realtà aumentata”, pubblicato il 22 marzo di quest’anno. 4) Lazza - 100 messaggi Il significato del brano sembra chiaro: la nuova canzone di Lazza parla della fine di una storia d'amore, in cui il protagonista non vuole ricadere. "Scordati che mi conosci / Ora è tardi anche se piangi", non si torna indietro, nonostante i "cento messaggi" ricevuti dall'ex.

5) Empire of the sun – Changes

Gli Empire of the Sun hanno deciso di inaugurare con il singolo “Changes” il nuovo capitolo della loro carriera. Il duo australiano composto da Luke Steele e Nick Littlemore torna a distanza di sei anni dall’ultimo album. Il duo musicale è pronto a riprendersi il suo spazio nella scena pop.

Radio Incontro Pisa si ascolta sui 107.7, tramite la app Radio Incontro e su www.incontro,it.