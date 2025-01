"I panettoni per la polizia? Fratelli d’Italia pensi ai nostri salari"

"Panettoni alla polizia? Che cosa se ne fanno i poliziotti di questa solidarietà degli esponenti di Fratelli d’Italia?". È un panettone indigesto quello che il Silp Cgil, il sindacato di polizia, non ha mandato giù. Con un comunicato stampa del segretario generale nazionale, Pietro Colapietro, il sindacato respinge canditi e auguri consegnati da Fratelli d’Italia agli appartenenti alle forze dell’ordine a Pisa.

"Da Milano a Salerno, dalla Toscana alla Puglia e in tantissime altre realtà, compresa Pisa – scrive Colapietro – in questi giorni di festività natalizie abbiamo assistito alla passerella di amministratori locali, consiglieri comunali e regionali, deputati e senatori di FdI, che nei rispettivi collegi hanno portato panettoni e pandori al questore o al prefetto, con tanto di comunicato stampa".

Il segretario del Silp Cgil rincara la dose: "Dopo un contratto di lavoro siglato con un ritardo di oltre mille giorni, che prevede aumenti salariali di appena il 5,78%, in un contesto in cui il costo della vita è del 17% più alto rispetto al 2021; dopo non aver messo un euro per le assunzioni straordinarie; dopo aver lasciato irrisolti i temi delle pensioni e degli alloggi; dopo aver addirittura ridotto le risorse destinate a vestiario, logistica e strumenti operativi, ma lo sanno - conclude Colapietro -, questi signori che non sono più all’opposizione?".