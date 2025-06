I nidi pisani aperti fino all’11 luglio: "In via sperimentale poi strutturata"

I nidi di Pisa resteranno aperti fino all’11 luglio. Fino a mercoledì prossimo, 11 giugno, sarà infatti possibile effettuare la domanda per il prolungamento anche a luglio del servizio "Nido d’Infanzia": una possibilità disponibile a tutti i bambini già iscritti nell’anno educativo 2024-2025. Per i Nidi d’Infanzia a gestione diretta, il servizio è previsto fino all’11 luglio compreso; per quelli a gestione indiretta, invece, le aperture ci saranno fino al 25 luglio compreso. Orari e sedi saranno invariati. Soddisfatto l’assessore alla scuola Buscemi che ha spiegato come "da quest’anno educativo, in via sperimentale, ci sarà il prolungamento del servizio nido per il mese di luglio per gli asili nido del Comune di Pisa. L’estensione riguarda tutti i nidi cittadini e prevede per questo primo anno di prova, una differenza di periodo tra asili a gestione diretta e indiretta. In pratica, alla tradizionale apertura per quasi tutto il mese di luglio degli asili a gestione indiretta, affiancheremo anche quelli a gestione diretta, almeno fino al completamento delle 42 settimane del calendario annuale di funzionamento previsto dalla vigente normativa, quindi estendendo il servizio fino all’11 luglio".

Una misura che, assicura Buscemi: "Dal prossimo anno educativo puntiamo a uniformare il periodo di estensione in tutti gli asili e farlo diventare una misura strutturale". Una misura che, continua l’assessore, "è un segnale chiaro e diretto, per venire incontro alle esigenze reali evidenziate delle famiglie in più occasioni. Ho avuto modo di confrontarmi con molti genitori, anche tramite l’assemblea pubblica che si è tenuta alla Leopolda lo scorso 23 maggio, aperta a tutti i genitori dei bambini che usufruiscono dei nidi a gestione diretta, e in tutte le occasioni le famiglie hanno dimostrato di apprezzare l’estensione del servizio per luglio". "Si tratta di un servizio - conclude Buscemi - che dà attuazione al programma di mandato del sindaco, così come alla mozione votata all’unanimità dal Consiglio Comunale lo scorso 24 febbraio, e che, una volta entrato a regime, potrà fornire risposte concrete alle crescenti necessità familiari dei genitori che a luglio sono impegnati in attività lavorativa e che spesso a Pisa non dispongono di una famiglia di origine a cui fare riferimento". Per fare domanda di accesso al servizio, dovranno essere effettuate esclusivamente online collegandosi al relativo servizio del Comune di Pisa.