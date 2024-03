"I medici devono lavorare senza stress"

"A meno di un anno dalla tragica scomparsa della compianta dottoressa Barbara Capovani, assistiamo a un’altra aggressione contro un’altra psichiatra del medesimo reparto: non possiamo più accettarlo". Lo afferma la consigliera comunale di Fratelli d’Italia, Alessandra Orlanza, secondo la quale "un medico ospedaliero durante il suo turno svolge un pubblico servizio per il bene della collettività e non ci possiamo accontentare della frase ‘questa volta è andata bene’: il personale sanitario, soprattutto in determinati reparti, deve poter lavorare senza stress". La sua collega di partito Rachele Compare ricorda che "Fdi presentò un atto in Consiglio regionale, dove si chiedeva di garantire la presenza delle guardie armate negli ospedali per tutelare l’incolumità di pazienti e personale ma è stata bocciata dal Pd che sosteneva che la proposta fosse un tentativo di ‘militarizzare’ la sanità: purtroppo le notizie che si leggono evidenziano che è in gioco la sicurezza di lavoratori e utenti e proprio per questo serve l’impegno costante da parte della politica". Compare, che è presidente della seconda commissione consiliare, di cui fa parte anche Orlanza, e che si occupa di sanità promette che "terremo sempre accesi i riflettori su questo tema".