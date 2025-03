I guerrieri si preparano alla battaglia. Bagno di folla per Canestrelli e Moreo

di Lorenzo VeroPISAAnche il Pisa Sporting Club ha voluto essere presente e fare un regalo alla città nel corso del Capodanno Pisano. A una settimana dall’evento al centro commerciale Pisanova con Calabresi e Caracciolo, che ha riscosso un enorme successo, un nuovo incontro tra i giocatori e i tifosi. Questa volta, protagonisti Stefano Moreo e Simone Canestrelli. Un’immensa coda ha invaso Borgo Largo, davanti il Pisa Store (sede del Meet&Greet) già a mezz’ora dall’inizio, prevista alle 18.

Applausi ai protagonisti, una volta giunti che, indossata la maglia rossa, quella disegnata in onore della bandiera pisana, hanno scattato delle foto con i figuranti delle Repubbliche Marinare, che stavano sfilando per il consueto corteo con tanto di tamburi. Prima però c’è chi, non trattenendo l’emozione, ha chiesto a Moreo un autografo sul braccio. "Sempre una bella emozione. Non siamo nuovi a questo tipo di eventi in città, ci fanno sempre sentire il sostegno dei tifosi" dichiara Canestrelli, tra uno scatto con i tifosi e un altro. Il difensore nerazzurro ha anche raccontato come la squadra ha lavorato in questa settimana: "Stiamo lavorando bene, a Cosenza cercheremo di fare una grande partita per ottenere un grande risultato. Poi abbiamo sfruttato questa sosta per recuperare qualche acciaccato". Il riferimento è al suo compagno di squadra, seduto a fianco, che immediatamente rassicura circa le sue condizioni. Moreo, che aveva saltato per infortunio la gara con lo Spezia, era rientrato al termine della partita con il Mantova: "Sto bene! Sono recuperato al 100%". Quindi, complice anche il problemino che ha subito Morutan (ma nulla di grave, per fortuna di Inzaghi), il numero trentadue dovrebbe riprendere la sua posizione sulla trequarti dal primo minuto. E infatti, la testa è alla partita: "Testa a sabato. Ci sarà una grande battaglia da affrontare". D’altronde, suona anche meglio parlare di "battaglia" mentre si firmano autografi con ai fianchi i figuranti in armatura. Ma non sforiamo l’ambito agonistico.

La partita del "San Vito – Marulla" vorrà dire però tanto: "Mancano le ultime partite, sarà difficilissimo" chiosa Moreo. Riparte il testa a testa con lo Spezia, distante cinque punti: "Va avanti da tutto il campionato. Lavoreremo al massimo in allenamento per provare la domenica di riportare in campo quanto provato in settimana". A livello di umore, Pisa è entrata nel suo 2026 al meglio. Vorrà farlo anche in campo.