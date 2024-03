I due big delle poule pensano in grande

Il fortunale che si è abbattuto sull’ippodromo dalle prime ore del mattino fino all’inzio delle corse a San Rossore non ha impedito il regolare svolgimento del programma su una pista che, pur pesante, è apparsa ancora ben galoppabile. Magia degli Escoli! Quindi arrivi regolari nelle due poule.

Il premio “Andreina”, prova per femmine di 3 anni sulla distanza dei 1600 metri, è andata in scena per prima. Favori del pronostico per Eternal Blossom (S.Sulas) che ha confermato, senza troppo soffrire, la fiducia; al secondo posto Blast Exit. Stesso numero di partenti (otto) i maschi dell’altra poule, il premio “Thomas Rook” metri 1600. E’ stato Muratone (F. Branca) a conquistare il successo nei confronti del compagno di allenamento Montanair. Nessun outsider nei paraggi.

Quali saranno ora le prospettive per i due vincitori? La femmina avrà a sua disposizione il premio Allegria, ricchissima condizionata in programma nel giorno del Premio Pisa, mentre per il maschio si apre lo scenario dello stesso Premio Pisa che è ormai è sempre più diventato una corsa frequentata dal sesso forte.

Il programma festivo si completava con altre cinque corse. Dopo il successo in apertura di Est dei Greif (S. Spampatti), Langre (D. Terzuolo) ha vinto la prova riservata ai gentlemen rider, premio Pietro Alberto Brocca”, metri 1750. Quindi il premio “Nova Estintori”, maiden sulla distanza dei 2100 metri dedicata a uno dei nuovi sponsor. Netto il successo di Tepui (A. Satta) su Highly Strung. Dopo il premio “Andrreina”, del quale già si è detto, il Gran Premio di Primavera dell’anglo-arabi con sette ottimi performer sulla distanza dei 1750 metri e favori del pronostico per i due allievi di Andrea Atzeni che però hanno mancato all’appuntamento poiché la corsa è stata vinta da Heure d’Hiver (S.Sulas). Quindi il premio “Thomas Rook”.

Ha chiuso il convegno il premio “Panathlon Club Pisa e Valdarno Inferiore” con dieci cavalli al via sull’inedita distanza dei 1000 metri resa possibile dal percorso di pista grande. Ha vinto l’outsider Impressive (S.Gessa) e i presidenti dei due club, Mirko Di Cristofaro e Damiano Landi hanno premiato proprietario e fantino del vincitore.

Si torna a correre giovedì con il premio “Arsace Bertini”, indimenticata figura di appassionato e di tecnico, al centro del convegno.

R.C.