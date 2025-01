"I Comuni piangono miseria e poi spendono per Cross"

"L’ennesimo caso di cattiva gestione delle risorse pubbliche: il progetto “CROSS” (Costruire Relazioni e Orizzonti Senza Stereotipi), promosso dalla Provincia di Pisa e finanziato dalla Regione Toscana con oltre 592mila euro, è uno spreco inaccettabile di denaro pubblico". Dario Rollo, consigliere cascinese capogruppo della lista di minoranza di Valori e Impegno Civico va all’attacco del Comune e della Regione che - dice - "lamentano la carenza di risorse per servizi essenziali e poi trovano fondi ingenti per finanziare progetti privi di reale utilità per la collettività". "Mentre le famiglie faticano a far quadrare i conti e i servizi essenziali soffrono per mancanza di fondi – spiega Rollo – vediamo stanziati centinaia di migliaia di euro per un programma ideologico e improduttivo. Spacciato per iniziativa educativa, è l’ennesimo regalo alle solite cooperative ed enti del terzo settore, con risultati dubbi e difficilmente misurabili".

"È scandaloso – continua Rollo – vedere risorse pubbliche destinate a progetti che non migliorano né la qualità dell’istruzione né il futuro dei nostri giovani. Questi programmi rischiano di disorientare gli studenti, anziché fornire loro strumenti per affrontare le sfide della vita reale". Secondo Rollo, la vera preoccupazione è "l’imposizione di un’agenda ideologica nelle scuole, che dovrebbero essere invece luoghi neutri e di apprendimento pluralista". "La decostruzione degli stereotipi e l’educazione alle differenze sono temi importanti - continua l’ex sindaco reggente di centrodestra – , ma devono essere affrontati con equilibrio e senza imposizioni. Progetti come questo finiscono per strumentalizzare gli studenti e le famiglie, trasformando le scuole in laboratori ideologici, anziché in spazi di crescita e formazione". "È necessario un cambio di rotta – conclude Rollo – Le risorse pubbliche devono essere utilizzate per rispondere alle vere priorità dei cittadini: sanità, infrastrutture, sostegno alle famiglie e alla scuola intesa come luogo di conoscenza e sviluppo delle competenze. In un momento così difficile per tante famiglie, destinare oltre mezzo milione di euro a un progetto come ‘CROSS’ è inaccettabile. Mi appello alla Regione Toscana e alla Provincia affinché riconsiderino l’utilizzo di queste risorse, restituendo dignità e buon senso alla gestione del denaro pubblico".