I cinque motivi per non perdere la sosta di gennaio

Pisa, 4 gennaio 2025 - La sosta di gennaio serve per ricaricare le energie così come per catalizzare l'attenzione sul pezzo forte, il calciomercato invernale. Vediamo cinque motivi per seguire, per l'appunto... la sosta. RIPARTIRE ANCORA PIU' FORTI - Dopo un campionato al top e un secondo posto alle spalle del Sassuolo il Pisa se la giocherà proprio coi neroverdi e lo Spezia per la promozione in Serie A. Serve quindi ricaricare le batterie, staccare col cervello e ripartire ancora più forti di prima. I giocatori del Pisa hanno fatto tutto questo staccando in questi giorni per tornare, domani, ad allenarsi a San Piero a Grado. Riusciranno a ripartire ancora più forti? IL SOLITO CALCIOMERCATO - Il calciomercato per il Pisa offre diversi spunti, anche se non sarà un mercato come quello estivo. I primi nomi sono emersi, ma i primi arrivi arriveranno con qualche giorno di scarto. La dirigenza nerazzurra sembra intenzionata a mantenere l’equilibrio già mostrato nella prima metà di stagione, senza rivoluzionare una rosa che ha regalato ottime prestazioni. Le necessità principali riguardano un esterno destro, un attaccante – anche perché Nicholas Bonfanti è corteggiato e potrebbe partire – e un centrocampista per colmare l’eventuale vuoto lasciato da Jevsenak, in partenza per trovare più spazio altrove. COMINCIA UN NUOVO CAMPIONATO - Ora si fa sul serio e il Pisa si ritroverà a battagliare per un nuovo campionato. Cosa cambia? Adesso i valori in campo sono più chiari e c'è chi si chiuderà di più per impedire ai nerazzurri di vincere. La squadra di Inzaghi troverà meno squadre propense a giocare a viso aperto e dovrà fare proprio quel salto di qualità necessario per attare anche questo tipo di avversari. GODERSI IL MOMENTO - Per il tifoso e per l'ambiente, i nerazzurri stanno giocando uno dei migliori campionati degli ultimi anni. Di conseguenza è arrivato il momento di un altro semplicissimo motivo per 'seguire' questa sosta. Ovvero... godersi il momento. I NUMERI - Il secondo posto in classifica con 43 punti in 20 partite racconta di un rendimento eccezionale, a sole tre lunghezze di distacco dalla capolista Sassuolo e cinque in più dello Spezia. Alcune statistiche contribuiscono a rendere l’idea dello slancio dei nerazzurri: Matteo Tramoni è il giocatore con più gol segnati, ben otto, mentre Stefano Moreo si è distinto per numero di assist, avendone realizzati quattro. Adrian Semper è quello che ha totalizzato più minuti in assoluto (1800), seguito tra i giocatori di movimento da Antonio Caracciolo (1624), mentre Marius Marin risulta il più ammonito con sette cartellini gialli. Si ripartirà da qui per costruire il futuro. Michele Bufalino