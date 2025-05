I 50 anni della Libreria dei Ragazzi: dieci giorni di storie, autori e fantasia

Cinquant’anni e non sentirli. La Libreria dei Ragazzi spegne 50 candeline e celebra questo importante traguardo con una festa lunga dieci giorni, tra laboratori, incontri con gli autori, giochi e una mostra unica dedicata a Gianni Rodari. Un programma pensato per coinvolgere bambini, famiglie e tutti coloro che amano la letteratura per l’infanzia, in un viaggio nel mondo delle storie e dell’immaginazione. Ad aprire le danze, mercoledì 7 maggio alle 16.30, è l’inaugurazione di una mostra straordinaria su Gianni Rodari. In esposizione ci sono 46 schizzi e scritti inediti dell’autore, custoditi per anni da Wally Castagna, moglie di Enrico Palla, collega e amico di Rodari ai tempi del Paese Sera. Bozzetti, annotazioni e idee nate tra una colonna e l’altra del giornale: un vero e proprio viaggio nel laboratorio creativo del grande scrittore, capace ancora oggi di stupire con la sua fantasia e la forza del suo pensiero. A seguire, alle 18, i piccoli lettori potranno partecipare a un laboratorio di disegno con l’illustratore Stefano Tambellini, autore del libro "Strampalati, Sgangherati, Smemorati – Tutti i bambini di Gianni Rodari". Un momento per liberare la creatività tra personaggi buffi e surreali, seguito da un firmacopie con l’autore. Venerdì 9 maggio alle 18.30 è il momento dell’aperitivo letterario: Stefano Tofani presenta "Il Giorno della Spensieranza", in dialogo con Daniela Bettini. Al centro della storia Gaia e Luca, due gemelli che si ritrovano in un mondo senza tecnologia, tra creature misteriose e incontri inattesi. Un racconto avventuroso e delicato sul valore della diversità e sulla ricerca della felicità. Sabato 10 maggio alle 16.30 spazio al gioco con "Gioca con Djeco!": un pomeriggio all’insegna del divertimento con i più amati giochi da tavolo dell’azienda francese, guidati da un’esperta che coinvolgerà i bambini tra sfide e risate. Mercoledì 14 maggio alle 18 arriva il brivido del giallo con "Omicidio sull’Hindenburg", il nuovo romanzo per ragazzi di Fabrizio Altieri. Ambientato nel 1937 a bordo del celebre dirigibile tedesco, il libro unisce suspense e storia in un’indagine mozzafiato. L’autore dialogherà con Chiara Martina. La festa si chiude in grande stile venerdì 16 maggio, dalle 17.30 alle 19, con due ospiti d’eccezione: Alice Hemming e Nicola Slater, autrice e illustratrice della fortunata serie "Il ladro di…". Durante l’incontro, i bambini ascolteranno in anteprima "Il ladro di sole" e potranno partecipare a un doppio firmacopie: autografi dall’autrice e schizzi personalizzati dall’illustratrice. Protagonista, ancora una volta, lo scoiattolo curioso, che in questa nuova avventura si troverà alle prese con un mistero… solare.