"Ha cercato di baciare ragazzina". Giovane rinviato a giudizio

Un incontro casuale per strada a Pisa, i due non si conoscevano. E l’accusa. "Quell’uomo ha cercato di baciarmi". Il racconto è di una ragazzina, poi fuggita. Una donna la vide "sconvolta" e allertò le forze dell’ordine. Intervenne la polizia di Stato poco dopo, gli agenti delle Volanti allertati. Era esattamente un anno fa. L’uomo finì in carcere e poi ai domiciliari.

Ieri mattina la giudice per le udienze preliminari Eugenia Mirani ha stabilito il rinvio a giudizio per il giovane, difeso dall’avvocato Roberta Roviello del foro di Prato.

I genitori della minorenne si sono costituiti parte civile nel procedimento.

Adesso, ad anno nuovo, comincerà il processo per ricostruire la vicenda, dopo un primo incidente probatorio. L’uomo è quindi ora imputato e spiegherà la sua versione. L’accusa è di violenza sessuale verso una minore.

A. C.