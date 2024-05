Guerre Stellari a Pisa. Star Wars Day festa e sfilate in città fra Skywalker e Jedi

Una grande festa dipanatasi per le strade del centro, per festeggiare lo Star Wars Day che, idealmente, per ogni appassionato della saga di Guerre Stellari, si svolge ogni anno il 4 maggio. Pisa così è diventata il centro di una galassia lontana lontana e ieri è stata partecipatissima la prima delle due giornate dello Star Event, l’evento organizzato dall’associazione EmPisa, insieme con Confcommercio, che ha messo al centro la saga creata dalla mente di George Lucas, divenuta proprietà intellettuale della Disney. E così ieri Logge di Banchi si è trasformata nel mercato del porto spaziale di Mos Eisley, tra scuole padawan per piccoli jedi, esercitazioni con le spade laser e contest aperti a tutti gli appassionati. Una giornata iniziata fin dalle 10 del mattino, con l’apertura della manifestazione, proseguita fino all’una di notte. Il clou però è stato rappresentato dalla parata delle 17.30, preceduta da una coreografia di figuranti della EmPisa, attraverso le strade del centro, principalmente in Borgo e in Corso Italia. Alle 22 infine il flash mob "Jedi contro Sith" con duelli di spade laser aperti al pubblico, per chiunque fosse possessore di una spada, in costume e non. La manifestazione proseguirà anche oggi, anche se in tono leggermente minore, fino alle 19. Sempre verso le 17 si svolgerà un’altra parata di figuranti, per chiudere in bellezza lo Star Event. I ragazzi di Empisa Star Wars Fan Club, organizzatori dell’evento, nascono dalla passione che per questo incredibile mondo e tutto ciò che gira intorno ad esso, dal costuming alle action figures, dal modellismo ai videogames, dal collezionismo all’universo Lego Star Wars, con lo scopo di unire tutti gli appassionati a manifestazioni ed eventi sia dentro sia fuori dalla Toscana.

Michele Bufalino